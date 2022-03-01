14 Nisan 2013 Pazar günü yapılan Kantara Klasik Otomobil Rallisi ayrıca 2013 yılının ikinci etkinliği idi.

Güneşli güzel bir güne uyandı klasik severler 14 Nisan 2013 Pazar günü ve start yeri olan Onar Village Tatil Köyün de toplanmaya başladılar.Kantara Klasik Otomobil Rallisine İngiltere’den gelen 3 İngiliz ekibi de yarıştı. Klasikler saat 10:00’da Girne’de ki Onar Village Tatil Köyünden start alıp sırasıyla Çatalköy, Arapköy, Karaağaç, Esentepe, Bahçeli, Küçükerenköy, Tatlısu ve Kaplıca’dan geçip yaklaşık 12:30 sularında finish yeri olan Kantara’ya vardılar.Klasikler Kantara’ya varmadan önce 83 kilometre ve bu 83 kilometre içinde 2 özel etaptan geçtiler. Bu özel etaplardan birincisi start saatinden 60 dakika sonra, ikincisi ise start saatinden 120 dakika sonra geçildi. Kantara’da ki, Kantara Restaurant’ta yenen öğlen yemeğinin ardından ödül törenine geçildi.Ödül töreninde genel klasman ödülleri dışında, G kategorisi, F kategorisi, karma ekip kategorisi, bayanlar kupası ve en genç co-pilot ödülleri de verildi. Yemekler yenildi, ödüller verildi ve klasik severler bir sonraki klasik otomobil rallisini beklemeye başladılar.Haftaya 28 Nisan 2013 yılında yapılan IV. Mercedes-Benz Kombos Klasik Otomobil Rallisi.