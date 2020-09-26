Kablolu Discovery Sport satışa sunuldu

Land Rover Discovery Sport'un plug-in hybrid versiyonu dikkat çekici bir fiyat etiketiyle Türkiye'de

Bugüne kadar Türkiye’de 2.0 litrelik dizel motor seçenekleriyle sunulan Land Rover Discovery Sport'un 1.5 litrelik benzinli motora sahip PHEV300 versiyonu da bayilerdeki yerini aldı. Otomobilin dizel motor seçeneğinden daha makul fiyatlarla sunulan Plug-in Hybrid teknolojili Discovery Sport, vergi avantajı sayesinde 875.950 TL'den başlayan fiyat etiketleri taşıyor. S, SE, HSE, R-DYNAMIC S, R-DYNAMIC SE ve R-DYNAMIC HSE donanım paketleriyle sunulan otomobilin en üst paketinde ise 1.027.000 TL'lik bir etiket bulunuyor.

Düşük hacimli motoruna rağmen, elektrik desteği sayesinde dikkat çekici bir performans sunan Discovery Sport Plug-in Hybrid, toplam 300 beygir gücü üretiyor. Gücünü dört tekerleğe birden aktaran otomobil, 0’dan 100 km/s hıza sadece 6.6 saniyede ulaşırken, WLTP değerlerine göre 100 kilometrede ortalama 1.6 lt yakıt tüketimi sunuyor. Discovery Sport PHEV300, ayrıca WLTP standartlarına göre tamamen elektrikli olarak, yani içten yanmalı motorunu çalıştırmadan 64 kilometrelik bir mesafeyi geride bırakabiliyor.

Land Rover’ın genlerinden gelen off-road kabiliyetini de koruyan Yeni Discovery Sport PHEV300, 600 milimetrelik su birikintilerinden rahatlıkla geçebiliyor. Dört tekerlekten çekiş kontrol sistemi Terrain Response ile bulunduğu yüzeye uygun çekiş özellikleri sunan Discovery Sport, opsiyonel olarak sunulan direksiyon destekli Adaptif Hız Sabitleme sistemi ile şeridi ortalayarak yol alabiliyor. Yine opsiyon listesinde yer alan öndeki araçla mesafesini otomatik olarak ayarlama özelliği ile birlikte Discovery Sport’ta, Şerit Takip Asistanı, Trafik İşareti Tanıma, Acil Durum Freni ve Sürücü Yorgunluk Takip Monitörü de sunuluyor.



