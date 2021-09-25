Jeep, Wrangler Willys Xtreme Recon'u görücüye çıkardı

Jeep, bu hafta sonu Detroit 4Fest'in ön izlemesinde daha önce duyurulmamış Wrangler Unlimited Willys Xtreme Recon'u getirerek beklenmedik bir sürprize imza atmış oldu. Rubicon Xtreme Recon'dan bazı özellikleri bünyesinde barındıran araç aynı zamanda Willys modeli temelli retro-askeri görünüme sahip.



Wrangler Unlimited Willys'deki Xtreme Recon paketi, 17 inç beadlock özellikli tekerlekleri kaplayan 35 inç lastiklerle geliyor. Ayrıca 1,5 inç'lik bir süspansiyon asansörü var ve ayrıca yerden yüksekliği de 28 santimetre.

Eğer bir karşılaştırma yapacak olursak, Rubicon'daki Xtreme Recon ekipmanı 33 santimetre yerden yükseklik sağlıyor. Wrangler'ın ana rakibi olarak görünen Bronco ise stok modelinde 21.08 santimetre ve 35 inç lastiklerin yanında 29 santimetre açıklığa sahipti.

Bu SUV, parlak siyah bir ızgara ile servis ediliyor. Fotoğraflara baktığımızda Sarge Green'in mevcut olduğunu görüyoruz, ancak elbette başka renkler de var. Buna ek olarak, kaputun yanlarında şablonlu bir yazı tipi ile yazılmış "Willys" logosu var.

İç kısma geçtiğimiz zaman Willys, resimlerde de gördüğümüz üzere Heritage Tan ve Black kabin olarak sunulmuş. Ayrıca tamamen siyah bir iç mekana da sahip olabilir dileyenler. Aracın etrafını saran skeri tema, büyük lastikler ve daha uzun sürüş yüksekliğinin birleşimi ile sağlam görünümlü bir duruş yaratılmış. Sanki bu görünüm, piyasaya sürülmekte olan Tuscadero Pink Wrangler ile kıyaslandığında gerçekten zıt kalıyor.

Willys Xtreme Recon'un fiyatlarının yaklaşık 40.000 dolardan başladığını belirtelim. Alıcılar, 3.6 litrelik V6 veya 2.0 litrelik turboşarjlı dört silindirli motoru seçebilirler. Teslimatlar da aralık ayında başlayacak.



