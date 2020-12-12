İşte Ferrari SF90 Spider

Ferrari'nin Plug-in Hybrid teknolojili ilk üstü açılabilen modeli olan SF90 Spider tanıtıldı



Scuderia Ferrari’nin doksanıncı yılını kutlamak amacıyla hazırlanan Plug-in Hybrid teknolojili SF90 Stradale'nin üstü açılabilen versiyonu tanıtıldı. Markanın ilk üstü açılabilen Plug-in Hibrit modeli olan SF90 Spider, Ferrari'nin RHT tavan mimarisinin en yeni versiyonuna sahip. Kompakt ve kullanışlı bir yapı sunan hard-top tavanın kapatıldığında optimum ses yalıtımını garanti ettiği ve diğer Ferrari modellerinde olduğu gibi yüksek hızlarda tüm dış etkenlerden arındırılmış bir konfor sağladığı açıklanıyor. Geleneksel yapıdaki benzerlerinden 40 kg daha hafif olan tavan sadece 14 saniyede açılıp kapanabiliyor. SF90 Spider, tavan açıkken kabindeki konfor seviyesini artırmak için rüzgar deflektörü görevi gören bir elektrikli arka cam da sunuyor.

Ferrari SF90 Spider, Ferrari’nin üstü açılır modellerinde bir ilk olarak, içten yanmalı motor ile RAC-e (elektronik viraj alma düzenleyicisi) sisteminin de içinde yer aldığı iki elektrikli motor ve arkada Formula 1 inovasyonu olan MGUK (Motor jeneratör ünitesi) teknolojisinin entegre çalıştığı plug-in hybrid mimarisine sahip. SF90 Spider’ın V8 silindirli turbo beslemeli motoru 780 bg’lik gücüyle Ferrari tarihinin en güçlü V8 motoru olma özelliğini taşıyor.

MAKSİMUM 1000 BG'LİK GÜÇ

İçten yanmalı motor ve elektrik motorları arasındaki sinerji, otomobilin maksimum 1000 beygir üretmesine ve sadece Ferrari yol otomobillerinin değil, aynı zamanda kategorisinin en üst seviyesine yerleşmesini sağlıyor. RAC-e, tork dağılımını yöneterek üst limitlerdeki sürüş dinamiklerini daha kontrollü hale getiriyor. Direksiyon başında benzersiz bir sürüş deneyimi için Manettino üzerindeki 4 farklı sürüş modundan (e-drive, hybrid, performance, qualify) biri seçilebiliyor. AWD özelliğine sahip olan SF90 Spider, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2.5 saniyede, 0-200 km/s hızlanmasını ise 7 saniyede tamamlıyor.

SF90 Spider'ın iki elektrikli motoru ön tekerleklere bağlıyken, üçüncüsü ise yenilenmiş twin-turbo V8 motor ile tamamen yeni 8-ileri çift kavramalı şanzımanın ortasında yer alıyor. Elektrik gücü sadece ön tekerlekleri çeviriyor ve bu özellik elektrik modunda SF90’ı tarihin ilk önden çekişli Ferrari’si yapıyor! V8 motor devreye girdiğinde ise otomobil dört tekerlekten çekişli olarak çalışmaya başlıyor, ancak 210 km/s bandından sonra öndeki elektrik motorları kapanıyor ve SF90 Spider, yola arkadan itişli bir Ferrari olarak devam ediyor.

DAHA FAZLASI İÇİN "ASSETTO FIORANO" DONANIMI

SF90 Stradale’de olduğu gibi SF90 Spider da Ferrari’nin sahip olduğu tüm bilgi birikimi ve deneyimi yansıtıyor. SF90 Spider’da otomobilin pist yeteneklerini uçlara çıkarmak isteyenlere yönelik ek bir opsiyonel paket de sunuluyor. Böylelikle SF90 Spider, “Assetto Fiorano” donanım paketi ile standart otomobilden ayrışıyor. Bu özel donanım paketi, GT yarışlarından aktarılan Multimatic amortisörlerde kapsamlı bir modifikasyonu beraberinde getiriyor. Asetto Fiorano’da yer alan diğer özellikler arasında yer alan karbon ve titanyum gibi ekstra hafif malzemeler, SF90 Spider’in ağırlığını 21 kg düşürerek ağırlık tasarrufu sağlıyor. Michelin Pilot Sport Cup2 pist lastikleri de bu donanım kapsamında yer alıyor. Assetto Fiorano ile ayrıca otomobilin yarışçı kimliğini daha da vurgulayan iki renk tonlu boya opsiyonu da sunuluyor.

