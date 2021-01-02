İnce dokunuşlar Forester'ı modernize edecek

Subaru Forester markanın Amerika Birleşik Devletleri'nde sattığı en iyi otomobil olma yolunda adım adım ilerliyor. Üretici bu başarının sürekliliği adına popüler crossover modelini bir makyaj operasyonuna aldı. Elimize geçen casus fotoğrafların ardından Kolesa'daki dostlarımız, Forester'ın yeni görünümü hakkında fikir verecek render'ları bizlerle paylaştı.

Her makyaj işleminde olduğu gibi Foester'da da çok ciddi tasarım değişiklikleri olmayacak. Aşağıda yaptığımız karşılaştırmada ön kısımda yaşanacak temel değişiklikler görülebiliyor. Daha geniş çerçeveli bir ızgara kullanacak olan model, Subaru logosunu da biraz aşağıya konumlandırmış.

Yenilenen yüzünde daha geniş hava kanallarına sahip olan modelin sis farları da yerli yerinde duruyor. Bu dokunuşlar aracı daha dinamik hale getirmiş.

Arka kısımdaki değişiklikler ise çok daha az sayıda. Bu bölgede dikkat çeken ilk değişim tabii ki egzoz çıkışlarının artık direkt olarak tampona entegre edilmiş olması. Sadece bu değişim bile arka kısımda çok daha temiz bir görünüm sağlamış.

Subaru'nun yeni Forester'ın kabininde yapacağı değişiklikler ise henüz netleşmiş değil. Fakat şimdilik aracın daha güncel bir bilgi eğlence sistemi yazılımına ve yenilenen dijital gösterge paneline sahip olacağına inanıyoruz.

Forester'ın makyaj operasyonun ardından gelecek güç seçenekleri de kocaman bir soru işareti durumunda. 2.5 litrelik dört silindirli motoru koruyacağına inandığımız model, bu motorun turbolu versiyonunu da beraberinde getirebilir. Yine de yukarıda da belirttiğimiz gibi henüz bu konu hakkında netleşmiş bir şey yok.

Yeni Forester'ın 2021'in ilk aylarında tanıtılmasını bekliyoruz.

