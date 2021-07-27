İlker Yatman 1978 Lefkoşa Kıbrıs doğumlu olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.İlker Yatman Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübüne uzun yıllardır hizmet etmektedir. Kulübümüzün organize ettiği Disiplin Rallisi(Regularity Rally), Hazine Avcılığı, Slalom, Sergi ve her türlü organizasyonları ekibiyle düzenleyen başhakemimizdir. Onun yanısıra çeşitli dönemler de Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübünün yönetiminde de görevlerde bulundu. 2021 - 2022 dönemin de ise Kulübün yönetiminde, Basın ve Halkla İlişkiler görevini sürdürmektedir.Disipilin Rallilerinde gidilecek rotanın belirlenmesi, geçilecek özel etapların belirlenmesi, hakemlerin duracağı yerlerin belirlenmesi, sürelerin hesaplanması, kategorilerin belirlenmesi, ödüllerin belirlenmesi;Hazine Avcılığında yine gidilecek rotanın belirlenmesi, bulunacak yerlerin belirlenmesi, sıralamanın yapılması;Salamon Yarışlarında pistin hazırlanması, araçların kategorilenmesi, ödül listesinin çıkarılması Başhakem olarak İlker Yatman ve ekibinin başlıca görevleri arasındadır.İlker Yatman şöyle devam ediyor : 2004 yılında Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübün’de hakem olarak görev almaya başladım, ayni zamanda hız rallilerinde de hakemlik yapmaktaydım.2005 yılında iki bölgeli bir yarışta ekibimle birlikte görev yaptık. Yarışta sadece Kıbrıslı Türk hakemler görev aldı. O yarışta Klasik Otomobiller hem Kuzey’de, hem de Güney’de yarışmıştı.İlk hazırladığım yarış ise Akın Demirağ ile 2007 yılındaki 3 günlük Cyglamen yarışıydı. Klasik Otomobil yarışlarının hazırlığı, kategorilerin ayrılması ve sonuçların nasıl hesaplanması gerektiği konusunda herşeyi sevgili abim Akın Demirağ bana öğretti. Daha sonra yardımcılarım Osman Kunt ve Savaş Koze ile birlikte bu yarışları hazırlamaya başladık. Define Avcılığını ise Kuzey Kıbrısta otomobil sporlarının duayenlerinden olan sevgili abim İbrahim Önderoğlu bana öğretti.Yarışları hazırlarken en büyük amacım ülkemizin az bilindik bölgelerini, yollarını ve köylerini yarışçılara, özellikle yurt dışından katılan yarışmacılara göstermektir. . Bu yarışlar sayesinde Kuzey Kıbrıs’ın ayak basılmadık bölgesini bırakmadık. Bu rotaları bulmamda ava meraklı olmamın da çok büyük etkisi vardır.Haftaya 15.04.2012 yılında düzenlenen 3. Mercedes-Benz Kombos Klasik Otomobil Rallisi