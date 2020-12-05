İkinci nesil Toyota Mirai yollara çıktı

Yeni Mirai, sadece sıfır emisyonlu bir araç olmakla kalmıyor, aynı zamanda havayı da temizliyor

Toyota, 2014 yılında sunduğu hidrojen yakıt hücreli modeli Mirai'nin yeni neslini dünyaya tanıttı. Sürdürülebilir hidrojen geleceği vizyonuyla geleceğe bir pencere açan Toyota, ikinci nesil yakıt hücreli Mirai ile otomotiv sektöründe yeni bir başlangıcın da ilk adımı atmış oldu. Toyota, havayı temizleme özelliğiyle yeni bir çığır açan yeni nesil Mirai ile hibrit teknolojisinde olduğu gibi yakıt hücreli araç teknolojisini de yeni bir seviyeye taşıyor.

Yeni Mirai, yeni teknolojileriyle çevreye zarar vermemesinin yanında sürüş yaptıkça çevreyi temizleyen “negatif emisyon” etkisine de sahip. Toyota’nın bir yeniliği olarak aracın hava girişine katalizör tipi bir filtre eklenmiş. Yakıt hücresi sistemini beslemek için araca hava çekilirken, dokunmamış kumaş filtre elemanı üzerindeki bir elektrik yükü, kükürt dioksit (SO2), nitrit oksitler (NOx) ve PM 2.5 parçacıklar dahil olmak üzere çevreyi kirleten mikroskobik parçacıkları yakalıyor. Sistem, hava yakıt hücresi sistemine geçerken 0 ile 2.5 mikron çapındaki partiküllerin % 90-100'ünün uzaklaştırılmasında etkili oluyor.

Teknolojisinin yanı sıra tasarımıyla da etkileyici bir görünüm sunan yeni Mirai, modüler GA-L platformu üzerine geliştirilmiş. Daha verimli bir teknik yerleşime sahip olan yeni Mirai, selefinden daha geniş yaşam alanı ve beş kişilik oturma kapasitesi sunuyor. Daha modern ve çekici bir tasarıma sahip olan yeni Mirai, aynı zamanda daha dinamik bir sürüş performansı da vaat ediyor.

Mirai tipik bataryalı elektrikli otomobillerin menzilinin ötesine geçmeyi başarıyor. Hidrojen yakıt kapasitesi ve artan verimlilik ile birlikte elde edilen daha iyi aerodinami sayesinde menzilin yüzde 30 arttığı açıklanıyor. Ekstra hidrojen tankının eklenmesi sayesinde yapılan geliştirmelerle sadece su buharı salan sıfır emisyonlu Mirai, 650 kilometre civarında menzile uygun hale getirilmiş. Mirai, T şeklinde yerleştirilen yakıt hücresi tankıyla birlikte 5.6 kg hidrojen taşıyabilecek kapasiteye sahip.

Toyota'nın yeni yakıt hücresi sistemi ve yakıt hücresi güç konvertörü özel olarak GA-L platformuna göre geliştirilmiş. Daha küçük ve daha hafif tasarlanan parçalar, aynı zamanda performansı da iyileştiriyor. 5.4 kW/l güç yoğunluğuyla birlikte 174 bg güç üreten yeni Mirai'nin geliştirilen yapısıyla birlikte -30˚C gibi soğuk koşullarda dahi yüksek performans sunduğu açıklanıyor.

Yeni Mirai aynı zamanda mevcut Mirai’nin nikel metal hibrit bataryası yerine lityum iyon yüksek voltajlı batarya ile donatılmış. Batarya daha küçük boyutlarına rağmen daha fazla enerji yoğunluğuna, daha düşük ağırlığa ve daha fazla verimliliğe sahip.

Mirai aynı zamanda ölçüleriyle de dikkat çekiyor. Yüksekliği 1.470 mm ile 65 mm azaltılan aracın dingil mesafesi 140 mm artırılarak 2.920 mm'ye ulaşmış. Uzunluğu 4.975 mm olan aracın iz genişliği de 75 mm artırılmış. Mirai, 19 ve 20 inçlik jantlarıyla birlikte artık daha dinamik bir görünüm de sunuyor.

