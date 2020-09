Hyundai Tucson yepyeni tasarımıyla görücüye çıkıyor

Hyundai yeni Tucson modelini teknolojik özellikler ve yepyeni bir tasarımla gün ışığına çıkardı



Hyundai deneysel bir tasarıma sahip olan yeni Tucson’u tanıttı. Yollara çıktığı 2004 yılında bu yana dünya çapında 7 milyondan fazla satılan kompakt SUV, yeni neslinde markanın “Sensuous Sportiness” yani “Duygusal Sportiflik” tasarım kimliğini ön plana çıkarıyor.

Geçtiğimiz yıl Los Angeles Auto Mobility Fuarı’nda tanıtılan Vision T Concept baz alınarak üretilen Yeni Tucson, şu an satılmakta olan güncel Tucson’dan çok daha farklı bir tasarıma sahip. Otomobilin öne çıkan özelliği ise tasarımla bütünleşen yeni parametrik gizli far sistemi oluyor. Araç çalıştırıldığı zaman beliren bu farlar, ışıklar söndüğünde ise yerini geometrik desenlere bırakıyor.

Parametrik tasarım çizgisi, aracın yan tarafında da kendini gösteriyor. Sert geçişli yüzeyler yeni Tucson’un selefinden daha kaslı görünmesini sağlıyor. Dinamik çizgiler, 19 inçlik jantlar ve geniş hava girişli tamponlar, otomobile güçlü ve atletik bir duruş kazandırmış. Arkada da parametrik gizli stop lambalarına sahip olan Tucson’un arka tamponu ise üç boyutlu bir efekte sahip. Spoylerin altına yerleştirilen gizli arka sileceklerin uygulandığı ilk Hyundai modeli olan Tucson'da ayrıca pürüzsüz camdan üretilmiş üç boyutlu bir logoya da yer verilmiş.

Tucson’un boyutları da değişmiş. Bir önceki nesle göre 20 mm daha uzun ve 15 mm daha geniş olan otomobilin dingil mesafesi de 10 mm daha fazla. Bu sayede arkada oturan yolcular için 26 mm ek diz mesafesi sunuluyor. Tucson’un bagaj kapasitesi de seçilen motor ve güç aktarım sistemine bağlı olarak 33 ila 107 litre arasında artırılmış. Hyundai tarafından açıklanan hacim 620 litre ve koltuklar katlandığında da 1.799 litreye kadar çıkabiliyor.

KABİNDE DİJİTAL PANELLER VE DOKUNMATİK YÜZEYLER

Hyundai Tucson’un iç mekanında da alışılmışın dışında çizgiler bulunuyor. Teknoloji ve bilgi uyumlu kokpit, şelalelerden ilham alınarak tasarlanmış. Orta konsoldan başlayarak arka kapılara kadar akan gümüş renk çizgiler, birinci sınıf malzemelerle bütünleştirilmiş. Yeni 10,25 inç AVN-T ekran, aracın kokpitini tamamen dolduruyor. Hyundai tasarımcıları, fiziksel düğmeler ve klasik butonlardan vazgeçerek tüm işletim ve kontrol mekanizmasını AVN üzerinden gerçekleştiriyor. Tam dokunmatik konsol içeren ilk Hyundai modeli olan Tucson, ayrıca analog yerine dijital ekrana sahip bir gösterge ile geliyor. Orta konsolun iki yan cebinde kablosuz şarj pedi ve saklama bölmeleri bulunurken, araçta aynı zamanda 10 farklı parlaklık seviyesi olan ambiyans aydınlatmasına da yer verilmiş.

DAHA SPORTİF BİR SÜRÜŞ HİSSİYATI VE YENİ MOTORLAR

Hyundai’nin gelişmiş HTRAC dört tekerlekten çekiş sistemiyle satışa sunulacak olan Tucson, isteğe bağlı olarak 4x2 seçeneğine de sahip olacak. Otomobildeki elektronik kontrollü süspansiyon sistemi (ECS), sürüş modlarına göre sertliğini ve rijitliğini değiştirebiliyor. Süspansiyonla uyumlu olarak çalışan “Motor Tahrikli Hidrolik Direksiyon (R-MDPS)”, modlara göre tepkilerini anlık olarak değiştirebiliyor ve kullanıcısına üst düzey bir sürüş keyfi sunuyor.

Üç elektrik destekli motor ve dört farklı şanzıman seçeneğine sahip olan yeni Tucson’da ayrıca iki adet içten yanmalı motor da bulunuyor. 1.6 litrelik turbo benzinli ve her zamandakinden daha ekonomik olan 48V mimarili Mild-Hybrid dizel motorun yanı sıra Tucson, üç farklı hibrit seçenek de sunacak. Yeni Tucson’da en fazla dikkat çeken motor ise 1.6 T-GDI Smartstream. Hyundai’nin Sürekli Değişken Valf Zamanla (CVVD) teknolojisi ile donatılan bu motor, performansa ve yakıt verimliliğine aynı anda odaklanacak. Hyundai bu motoru kullanarak 265 bg güce sahip plug-in hibrit bir versiyon da sunmuş olacak.