Hyundai'nin ilk pick-up modeli Santa Cruz

Hyundai, SUV ve pick-up segmentlerinin arasına yerleştiğini belirttiği yeni modeli Santa Cruz'u nihayet resmi olarak tanıttı. Hyundai'nin ABD piyasasına odaklanarak hazırladığı bu pick-up aracın detaylarına gelin birlikte bakalım:



GÖZE ÇARPAN İLK ÖZELLİKLER

Hyundai, Santa Cruz modelini bir spor macera aracı (SAV) olarak adlandırıyor. Yani Hyundai'ye göre bu araç, kendi başına yeni bir segment oluşturuyor. Hyundai bu aracıyla, şehirlerde yaşayan fakat haftasonları doğal ortamlarda aktiviteler yapmak isteyen kişileri hedef aldığını da belirtiyor.

Aracın üzeri örtülebilen ve kilitlenebilen geniş bagaj bölmesi, bu bölmenin içerisinde yer alan gizli bölme, bagaj kısmı için hazırlanmış çok sayıda aksesuar, bir SUV gibi kullanım kolaylığı, etkileyici tasarım ve bolca donanımı dikkatleri çekiyor. Bu bol donanımlar arasında şerit takip asistanı, kör nokta asistanı, Blue Link adlı bağlantı özelliği, aracın klimasını uzaktan çalıştırabilme, kablosuz şarj, Apple CarPlay ve Android Auto bağlantıları gibi birçok donanımın yer aldığı görülüyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Aracın motor seçenekleri arasında 2.5 litrelik 4 silindirli atmosferik bir motor görüyoruz. Bu araçta böylesine büyük hacimli bir motor seçeneğine yer verilmesinin sebebini ise haberimizin en başında belirtmiştik. Hyundai, bu aracı ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'ndeki tasarım merkezinde, öncelikli olarak ABD'de yaşayanların ihtiyaçlarına göre tasarladı. Aracın 2.5 litrelik o benzinli motorunun 190 beygir güç ile 244 Nm tork ürettiğini de öğreniyoruz. Hyundai bu motoru 8 ileri otomatik bir şanzıman ile kombine etmiş.

Aracın ikinci motor seçeneği ise yine 2.5 litre hacminde fakat turboşarj destekli benzinli bir motor oluyor. Bu motor 275 beygir güç ile 420 Nm tork üretiyor ve 8 ileri çift kavramalı (DCT) otomatik şanzıman ile kombine edilmiş.

Ayrıca her iki motor seçeneğiyle HTRAC AWD adlı 4 tekerden çekiş sisteminin sunulduğunu ve bu sistemin aktif şekilde ön ve arka aks arasında tork yönlendirmesi yapabildiğini öğreniyoruz. Örnek vermek gerekirse bu sayede, sürüş modlarından Sport modu seçildiği zaman arka aksa daha fazla tork gönderiliyor ve aracın daha sportif bir sürüş hissiyatı vermesi sağlanıyor.

