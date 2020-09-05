Hyundai KONA'da dikkat çeken yenilikler

Makyajlı KONA, N Line versiyonu, 192 bg'lik motor seçeceği ve 48V mild-hybrid teknolojisiyle geliyor

Hyundai, SUV segmentindeki yükselişini sürdürmek için B-SUV modeli KONA'yı makyajladı. Aslında bu operasyonu sadece bir makyaj olarak tanımlamak hata olur. Çünkü otomobilde görsel dokunuşlardan çok daha önemli yenilikler söz konusu.

İlk kez 2017 yılında piyasaya sunulan KONA'nın ayrıca KONA Electric adında elektrikli bir versiyonu ve geçtiğimiz yıl tanıtılan hibrit seçeneği de bulunuyor. Makyaj operasyonu ise motor gamına 48V mild-hybrid teknolojisini ekliyor. Makyajlı KONA'nın satışına 136 bg'lik 1.6 litrelik Smartstream dizel ve 120 bg'lik 1.0 litrelik T-GDI Smartstream benzinli motorla başlanacak. Müşteriler, 48V mild-hybrid teknolojisini isteğe bağlı olarak 7-ileri DCT veya 6iMT şanzıman ile tercih edebilecek. Yenilenen KONA, 1.6 litre GDI motora ve 141 bg kombine güç üreten Hybrid versiyona da sahip. 32 kW’lik elektrik motoruyla donatılan KONA Hybrid'de, 1.56 kWh lityum polimer batarya bulunuyor.

KONA'nın motor gamındaki bir diğer yenilik de en güçlü seçenekle ilgili. KONA'da görev yapan Hyundai SmartStream imzalı yeni 1.6 litrelik turbo benzinli motor, 177 bg yerine artık 198 bg güç üretiyor. Bu performanslı üniteyi 7-ileri çift kavramalı şanzımanla yürüten Hyundai, en güçlü seçenekte hem iki tekerlekten hem de dört tekerlekten çekişli versiyonlar sunuyor.

KONA, güncel modele göre daha sportif bir ön ve arka tasarıma sahip. Gelişmiş LED gündüz sürüş farları, yeni tampon tasarımı ve yeni far teknolojisi sayesinde tasarım artık daha dikkat çekici ve keskin. Gövde rengi dodikleri ve plastik parçalarıyla da dikkat çeken otomobil, 18 inçlik yeni jantlarıyla da oldukça havalı görünüyor. Önceki modele göre 40 mm daha uzun ve geniş olan KONA'da beş adet yeni gövde rengi sunuluyor. KONA, ayrıca daha önce de olduğu gibi yine siyah tavan opsiyonuyla da satın alınabilecek.

SPORTİF N LINE VERSİYONU

KONA'nın yeni tip ızgarası ise model gamın makyajla birlikte eklenen N Line versiyonuna özel olarak üretiliyor. Normal versiyona göre aşağıya doğru uzanan ön tampon, daha geniş hava açıklıklarıyla donatılmış. Bu versiyonun ızgarasında ve çamurluklarında N Line logosuna yer verilmiş. Otomobilin arka tamponu, gövdeye kontrast bir renkle sunulurken daha büyük bir difüzör de yer alıyor. Çift susturucu ile desteklenen arka taraf, köşelere yerleştirilen küçük spoylerle daha iyi bir hava akışı gerçekleştiriyor.

N Line versiyonunda iç mekan ise tek tonlu siyah N Line renk paketi ile satışa sunulacak. Otomobilde kumaş, deri veya süet koltuklar bulunuyor. Buna ek olarak, N Line vites topuzu, koltuklardaki kırmızı dikişler, metal pedallar ve direksiyondaki N logosu daha sportif bir görünüm sunuyor.

Makyajla beraber gelen yeni konsol da gösterge panelinde ve ortadaki multimedya ekranında farklılık yaratıyor. Gösterge paneli, daha ferah bir atmosfer sunmak için ön cama doğru yatırılarak daha geride konumlandırılmış. Konfor seviyesini artırmak için elektrikli park freni eklenen otomobilin ortam aydınlatması da premium hissi uyandırıyor. KONA, 10,25 inçlik bir multimedya paneli ile geliyor.

Yeni KONA ve KONA N Line yıl sonuna doğru Avrupa ve eş zamanlı olarak Türkiye’de satışa sunulacak. Merakla beklenen Yeni KONA Hybrid ise 2021'in ilk çeyreğinde bayilerdeki yerini alacak.



