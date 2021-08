Hyundai BAYON yollara çıktı

Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında ürettiği üçüncü model olan BAYON Türkiye’de satışa sunuldu



Hyundai Assan'ın İzmit'teki fabrikasında, i10 ve i20 modellerinin yanında üretilmeye başlanan BAYON Türkiye yollarına çıktı. Markayı KONA ile birlikte B-SUV segmentinde temsil edecek olan BAYON, boyutları ve görüntüsü açısından bir Crossover olarak tanımlanabilir. Ülkemizde, üç farklı benzinli motor ve donanım seçeneğiyle sunulan BAYON, 201.900 TL'den başlayan fiyat etiketleri taşıyor. Tıpkı i10 ve i20’de olduğu gibi 40’tan fazla dünya ülkesine sadece Türkiye’den ihraç edilecek olan BAYON, markanın SUV ürün gamını genişletmesinde önemli bir rol oynayacak.

Adını Fransa’daki Bask Bölgesi’nin başkenti Bayonne’dan alan BAYON, oldukça farklı bir tasarıma sahip. Karoserinde belirgin grafikler barındıran otomobil, Hyundai’nin yeni tasarım kimliği olan “Duygusal Sportiflik” çerçevesinde hazırlanmış. Profilinde kama şeklinde dinamik bir omuz çizgisi bulunan otomobil, ok şeklindeki stop lambaları, tavana doğru uzanan C sütunu ve arka kapıya doğru çizgi şeklinde geçiş yapan yatay hat sayesinde son derece özgün bir tasarım sunuyor. BAYON'un arkasında ise daha önce hiçbir Hyundai modelinde kullanılmayan tamamen farklı bir tasarım çizgisi oluşturulmuş.

Donanım seviyesine göre 16 ve 17 inçlik jantlara yer verilen ve toplam dokuz dış renk seçeneği sunan BAYON, 4.180 mm uzunluğa, 1.775 mm genişliğe ve 1.5 metrelik yüksekliğe sahip. 17 inç jant-lastik kombinasyonuyla birlikte 183 mm’ye kadar zemin yüksekliği sunan otomobil, böylece hedeflediği B-SUV segmentine uygun bir yapı sergiliyor.

2.580 mm'lik dingil mesafesiyle arka koltuğunda tatminkar bir diz mesafesi sunan BAYON, segmentine göre ferah ve geniş bir iç mekana sahip. Ayrıca 411 ltrelik bagaj da, hem sunduğu hacim hem de yüksek eşyaların taşınmasına imkan tanıyan akıllı bagaj pandizotuyla kullanışlı bir yapı sunuyor.

BAYON'un iç mekanı hem tasarım hem de sunulan teknolojiler açısından platform kardeşi i20 ile büyük benzerlik gösteriyor. İç mekanda donanım seviyesine bağlı olarak 10,25 inçlik dijital göstergeye ve yine 10,25 inçlik bilgi-eğlence ekranına yer verilmiş. Otomobilin alt donanım seviyelerinde ise 8 inçlik bir başka multimedya ekranı daha bulunuyor. Gövdesinde 9 farklı renk seçeneği bulunan yeni otomobilin kabininde de siyah ve bej olmak üzere iki farklı iç mekan rengi mevcut.

Diğer Hyundai modellerinde olduğu gibi BAYON’da da segmentine öncülük eden gelişmiş bir donanım listesi bulunuyor. Günümüzün en önemli gereksinimlerinden biri haline gelen kablosuz şarj, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto ile öne çıkan BAYON'da önde ve arkada yer verilen USB girişleri sayesinde tüm mobil cihazlar şarj edilebilirken, üst donanım paketinde sunulan Bose ses sistemi de müzik dinleme deneyimini B-SUV segmentinin üzerine taşıyor.

SMARTSENSE GÜVENLİK DONANIMLARI

Diğer Hyundai SUV modellerinde olduğu gibi SmartSense güvenlik özellikleriyle donatılan otomobilde birçok güvenlik teknolojisi standart olarak sunuluyor. Yarı otonom sürüş özelliğiyle rakiplerinden ayrılan BAYON, Şerit Takip Asistanı (LFA), Ön Çarpışma Önleme Yardımcısı (FCA), Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) ve Arka Yolcu Uyarısı (ROA) gibi teknolojiler sunuyor. Otomobil özellikle, arka koltukta çocuk veya evcil hayvan unutulmaması için sürücüyü aracı terk etmeden önce bilgilendiren Arka Yolcu Uyarısı ile fark yaratıyor. BAYON ayrıca geri manevra yaparken kazaları önlemek adına otomatik bir park sistemine de sahip.

DİZELİN YERİNE 48V MILD-HYBRID MOTOR

Hyundai BAYON, atmosferik MPi ve turbo beslemeli T-GDi motor seçenekleriyle sunuluyor. Otomobilde 48V mild-hybrid teknolojisine sahip bir versiyon da yer almakta. 1.4 litrelik atmosferik motor seçeneği hem 6-ileri manuel hem de 6-ileri tork konvertörlü otomatik şanzımanla tercih edilebilirken, 1.0 T-GDI motor seçeneği ise 7-ileri çift kavramalı 7DCT şanzımanla sunuluyor. Otomobilin her iki motor seçeneği de 100 beygir gücünde, ancak 48V mild-hyrid versiyon 120 bg ile motor gamının en güçlüsü oluyor. BAYON'un 100 beygir gücündeki T-GDI motor seçeneği Eco, Normal ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş modu sunuyor.

BAYON, genellikle Hyundai'nin yüksek performanslı N modelleri için geliştirilen Rev Matching yani senkronize vites devir eşleştirme sistemiyle de donatılmış. DCT şanzımandaki bu sistem, motoru şafta senkronize ederek daha yumuşak veya daha sportif vites küçültmelerine olanak tanıyor.

Bayon’daki 1.4 litrelik atmosferik motor, yüzde 50 ÖTV oranıyla sunulabildiği için ülkemizde en çok talep edilen ve en çok satış adetlerine ulaşması beklenen seçenek olarak lanse ediliyor.