Huracan'ın evrimi devam ediyor

Lamborghini, Huracan model ailesinin en yeni üyesini "Tecnica" uzantısıyla tanıttı



Huracan, Lamborghini'nin en çok versiyona sahip modellerinin başında geliyor. Bugüne kadar birçok farklı versiyonu sunulan bu kızgın boğa, son olarak Tecnica adında yeni bir versiyona daha kavuştu. Model gamında Huracan EVO RWD ile Huracan STO arasına konumlanan Huracan Tecnica, hem tasarım hem de aerodinamik yapı açısından farklılıklara sahip.

Bol miktarda karbonfiber kullanımı sayesinde hafif bir gövde sunan Huracan Tecnica, aerodinamik açıdan da oldkça geliştirilmiş bir versiyon. Birçok yeni tasarım detayı ile diğer Huracan versiyonlarından daha farklı bir görünüm sunan Tecnica, yeni arka kanadı sayesinde Huracan EVO RWD'ye kıyasla arkada %35 daha fazla yere basma kuvveti üretirken, alt gövde de geliştirilmiş aerodinamik verimlilik için yeni aero deflektörlerle optimize edilmiş.

Tecnica'nın profili de kendisini Huracan ailesindeki diğer modellerden ayrıştırıyor. Huracan EVO'dan 6,1 cm daha uzun bir gövdeye sahip olan otomobil, Essenza SCV12'den ilham alan siluetiyle daha alçak ve daha geniş görünüyor. 20 inçlik elmas kesim Damiso jantlar da otomobilin görsel cazibesini yükseltiyor.

5.2 litrelik atmosferik V10 motorunu Huracan STO'dan alan Tecnica, 640 bg güç ve 565 Nm tork verileri sunuyor. Bu da Huracan Tecnica'nın arkadan itişli Huracan EVO'dan 30 bg daha güçlü olduğu anlamına geliyor. Gücünü 7-ileri DCT şanzımanla arka tekerleklerine aktararak 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3.2 saniyede tamamlayan Tecnica, 1379 kg'lik ağırlığıyla 2,15 kg/bg'lik ağırlık/güç oranı sunuyor.

Tecnica, yüksek performansı, kolay kullanım özellikleriyle en iyi şekilde harmanlayan Huracan versiyonu olarak gösteriliyor. Zaten model uzantısındaki Tecnica ibaresi de Huracan'ın teknik hünerinin evrimini temsil ediyor. Hem pist hem de yol kullanımına uygun bir karaktere sahip olan Tecnica'nın üst devirlerdeki motor sesi de daha keskin ve yırtıcı bir tona kavuşmuş.

Lamborghini'nin LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata) adını verdiği sürüş sistemine sahip olan Huracan Tecnica, standart olarak P-TCS (Performans Çekiş Kontrol Sistemi), özel süspansiyon ayarları, direkt direksiyon oranı ve tork dağılım sistemiyle sunuluyor. Otomobilde STRADA, SPORT ve CORSA'dan oluşan bildiğimiz Lambo sürüş modları da mevcut.

Tecnica, yüksek performansı hem yolda hem de pistte sürekli olarak daha etkili çalışan yeni fren soğutma sistemiyle birlikte sunuyor. Karbon-seramik frenler, ısı dağılımını en üst düzeye çıkarmak ve performanslı sürüşlerde fren pedalı gevşemesini en aza indirmek için hava akışını disklere yönlendiren özel tasarım soğutma deflektörlerine ve kaliper kanallarına sahip.



