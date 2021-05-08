Honda’nın 11'inci nesil Civic Sedan’ı yıl sonunda gelecek

Honda, sade bir tasarım ve yeni teknolojilerle sunmaya hazırlandığı yeni Civic Sedan'ı tanıttı





Honda, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru konsept versiyonunu gösterdiği 11'inci nesil Civic'i gün ışığına çıkardı. İlk etapta Amerika pazarında sunulacak sedan gövde tipiyle tanıtılan yeni Civic, bu yılın sonlarına doğru Türkiye yollarına da çıkacak. Ülkemizde satılacak Civic Sedan modelleri markanın Tayland'daki dev tesisinde üretilecek.

Güncel Civic Sedan'a göre daha sade bir forma sahip olan yeni model, alt bağlantısı geriye alınan A sütunları, alçak motor kaputu ve temiz hatlarıyla geçmişteki Civic modelleri gibi zamansız bir tasarım sunuyor. Geniş omuzları, kaslı çamurlukları ve yüksek bagaj kapağına entegre spoyleriyle sportif bir duruşa sahip olan yeni Civic Sedan'ın görünmeyen yerlerinde de önemli dokunuşlar bulunuyor. Selefine göre aks mesafesi 35 mm, arka iz genişliği ise 12,7 mm artan otomobilin torsiyonel rijitliğinin yüzde 8, burulma direncinin ise yüzde 13 oranında iyileştirildiği belirtiliyor.

Markanın "Man-Maximum, Machine-Minimum" prensibiyle geliştirilen Civic, sürücü odaklı bir yapı ve yolcular için de geniş ve ferah bir iç mekan sunuyor. Otomobilin kabini de tıpkı dış tasarımı gibi sade bir forma sahip. Yatay ön konsolu güncel versiyondan çok farklı olan yeni Civic Sedan, havalandırma ızgaralarını da gizleyen delikli panel tasarımı ile özgün bir görünüm sunuyor. Ergonomiyi destekleyecek şekilde bol miktarda fiziksel kumandaya yer verilen kabinde standart olarak 7 inçlik bilgi eğlence sistemi sunulurken, üst donanımlarda ise kablosuz Apple CarPlay desteği sunan 9 inçlik daha gelişmiş. bir multimedya sistemi yer alıyor. Yeni Civic Sedan ayrıca 10.2 inçlik dijital gösterge paneli, kablosuz şarj özelliği ve 12 hoparlörlü BOSE Premium ses sistemi de sunacak.

Civic Sedan güvenlik donanımlarıyla da dikkat çekiyor. Otomatik Acil Durum Freni, Trafik Sıkışıklığı Asistanı ve Adaptif Hız Sabitleme Sistemi gibi sürüş destek sistemleri sunan 11'inci nesil Civic, yeni nesil hava yastıklarıyla da donatılmış. Daha güvenli bir otomobile dönüşen Civic Sedan ayrıca yeni yürüyen aksam ve direksiyon ayarlarıyla daha konforlu ve dinamik açıdan daha başarılı bir sürüş vaat ediyor.



