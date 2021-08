Honda S2000 motorlu 1970 Morgan Plus 4 müzayedede satışta

Klasik bir stile ve modern bir donanıma sahip bir otomobil istiyorsanız, bu Bring A Trailer müzayedesi tam da size göre. Honda S2000 motorlu 1970 Morgan Plus 4 roadster karşınızda. Bu eşsiz yapı, şimdiye kadar yapılmış en modern 4 silindirli motorlardan birinin vücut bulmuş hali gibi. Bu güzellik koleksiyonumda kesinlikle bulunmalı diyorsanız bu hafta sona erecek müzayedede hızlı davranmanız gerekiyor.



Otomobil dünyasında heyecanı doruğa çıkaran şeylerden önde geleni yeninin ve eskinin harmanlanarak bir bütün haline gelmesidir. Otomobillere gelince, elbette geçmişte bazı şeyler daha iyi olsa da zaman geçtikçe onların diğer yönlerinde önemli gelişmeler oldu.

Genellikle eski otomobiller daha küçük ve daha hafifken aynı zamanda modern otomobillere kıyasla daha ikonik bir tarza sahipler. Modern olanlarında ise genellikle geçmiştekilere kıyasla daha fazla güç, konfor ve güvenilir olması ön plana çıkıyor.

Bahsettiğimiz eski ve modern otomobillerin en iyilerini bir araya getirmek için bu mükemmellik ortaya çıktı. 1970 Morgan Plus 4 kendi stilini muhafaza etse de modern bir yapıya kavuşmak için stok motorunu bırakıyor. Honda F20C olarak bilinen bu yüksek devirli 2.0 litrelik, şimdiye kadar yapılmış en heyecan verici modern motorlardan biri olarak kabul ediliyor. Honda'nın Formula 1'deki başarısını kutlamak için üretilen AP1 S2000'de bulunan F20C, 9,000 gibi bir dakikada devir sayısıyla en yüksek devir ile hızlandı ve 247 beygir gücüne ulaşmayı başardı. Bu etkileyici motorun Morgan Plus 4 ile uyumu gerçekten takdire şayan.

Otomobil, S2000'in 6 vitesli manuel şanzımanını muhafaza ediyorken, çift salıncaklı ön süspansiyon, sınırlı kaydırmalı diferansiyel ve yükseltilmiş bir süspansiyon ekliyor. Morgan Plus 4'ü gerçekten bir klasik stil haline getiren şeyin ise hem iç hem de dış kısmının korunması diyebiliriz.