Honda'nın geleceği şekilleniyor

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Honda'nın geleceği şekilleniyor

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Pekin'de tanıtılan "Honda SUV e:concept" Japon markanın elektrikli geleceğine ışık tutuyor

Honda'nın geleceği şekilleniyor
 
İlk tamamen elektrikli modelini bu yıl Avrupa pazarında satışa sunan Honda, geçtiğimiz günlerde ise elektrikli SUV konseptini tanıttı. Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı’nda dünya prömiyeri gerçekleştirilen “Honda SUV e:concept” markanın elektrikli SUV'lerin geleceğine olan bakış açısının en büyük yansıması olurken, ayrıca tasarımıyla da geleceğin Honda modellerine ışık tutuyor. Otomobilin batarya kapasitesi, menzili ve performans verileri gibi detaylarının henüz açıklanmadığını belirtelim.
Güncel Honda modellerinden daha pürüzsüz ve yumuşak hatlı gövde panellerine sahip olan otomobil, zarif silueti, ince far ve stop tasarımı, uzun motor kaputu, dar yan camları, coupe formlu arka tasarımı ve tıpkı pek çok elektrikli model gibi herhangi bir ızgaraya sahip olmayan yüzüyle çekici bir tasarım sunuyor.
Honda SUV e:concept, sadece çevreci bir elektrikli otomobil olmasıyla değil, çok yönlü gelişmiş sürüş yardım sistemleri, yeni nesil Honda Sensing güvenlik paketi ve Honda Connect bilgi-eğlence sistemiyle de öne çıkıyor. Konseptte yer alan sürüş destek sistemi ADAS (Advanced Driver Assist System), Honda Sensing’in yeni nesil ve gelişmiş formunu gözler önüne seriyor. Daha geniş bir ön kamera açısı sunan ve sistemin araç çevresini daha doğru algılamasını sağlayan ADAS, 360 derecelik bir radar ile gelişmiş tanıma, tahmin ve karar verme performansı sunuyor. Yeni sistemin, hem otoyollarda hem de çok daha karmaşık yol koşullarında ve çok daha fazla sürüş senaryosunda daha güvenli sürüş için sürücüyü desteklediği açıklanıyor.
Yeni nesil Honda Connect ise bir yapay zeka asistan arayüzü, akıllı telefon bağlantısı ve gelişmiş bağlantı ile kablosuz güncellemeler alarak geleceğim teknolojilerini kullanıma sunuyor.
 
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