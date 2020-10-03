Honda'nın geleceği şekilleniyor

Pekin'de tanıtılan "Honda SUV e:concept" Japon markanın elektrikli geleceğine ışık tutuyor



İlk tamamen elektrikli modelini bu yıl Avrupa pazarında satışa sunan Honda, geçtiğimiz günlerde ise elektrikli SUV konseptini tanıttı. Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı’nda dünya prömiyeri gerçekleştirilen “Honda SUV e:concept” markanın elektrikli SUV'lerin geleceğine olan bakış açısının en büyük yansıması olurken, ayrıca tasarımıyla da geleceğin Honda modellerine ışık tutuyor. Otomobilin batarya kapasitesi, menzili ve performans verileri gibi detaylarının henüz açıklanmadığını belirtelim.

Güncel Honda modellerinden daha pürüzsüz ve yumuşak hatlı gövde panellerine sahip olan otomobil, zarif silueti, ince far ve stop tasarımı, uzun motor kaputu, dar yan camları, coupe formlu arka tasarımı ve tıpkı pek çok elektrikli model gibi herhangi bir ızgaraya sahip olmayan yüzüyle çekici bir tasarım sunuyor.

Honda SUV e:concept, sadece çevreci bir elektrikli otomobil olmasıyla değil, çok yönlü gelişmiş sürüş yardım sistemleri, yeni nesil Honda Sensing güvenlik paketi ve Honda Connect bilgi-eğlence sistemiyle de öne çıkıyor. Konseptte yer alan sürüş destek sistemi ADAS (Advanced Driver Assist System), Honda Sensing’in yeni nesil ve gelişmiş formunu gözler önüne seriyor. Daha geniş bir ön kamera açısı sunan ve sistemin araç çevresini daha doğru algılamasını sağlayan ADAS, 360 derecelik bir radar ile gelişmiş tanıma, tahmin ve karar verme performansı sunuyor. Yeni sistemin, hem otoyollarda hem de çok daha karmaşık yol koşullarında ve çok daha fazla sürüş senaryosunda daha güvenli sürüş için sürücüyü desteklediği açıklanıyor.

Yeni nesil Honda Connect ise bir yapay zeka asistan arayüzü, akıllı telefon bağlantısı ve gelişmiş bağlantı ile kablosuz güncellemeler alarak geleceğim teknolojilerini kullanıma sunuyor.

