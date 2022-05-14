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Honda'dan Avrupa için 2023 ZR-V müjdesi

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Honda'dan Avrupa için 2023 ZR-V müjdesi
 
 
Honda, tamamen yeni ZR-V SUV'nin resmi duyurusu ile Avrupa'daki ürün gamını genişletiyor. Yüksek sürüşlü model, 2023 yılında Avrupa pazarına girecek ve markanın portföyünde bulunan HR-V ile CR-V arasında yer alacak. 
Honda şu an için bu plaka adı ilgili ek ayrıntıları açıklamak istemediğinden mütevellit çok fazla bir bilgi bulunmuyor. Şu anda elimizdeki tek bilgi, ZR-V'nin hibrit bir güç aktarma organı kullandığı ve elektrikli motorlara sahip olan HR-V ve yeni nesil CR-V'ye bu minvalde katılacağı.
Yeni ZR-V ayrıca, Honda'nın Avrupa serisini hibrit modellerle düzenleme stratejisinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Burada gördüğümüz SUV, yılın üçüncü çeyreğinde Avrupa'da çıkacak olan yeni Civic e:HEV'e katılacak. ZR-V'nin, HR-V'nin hibrit motorunu mu yoksa elektrikli Civic'in daha güçlü olanını mı alacağı konusunda şimdilik somut bir bilgi bulunmuyor.
Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki crossover, sadece CVT ile eşleştirilmiş ve hibrit olmayan 1.5 litrelik bir turbo motorla satılacak. Model GAC-Honda tarafından üretilecek.
ZR-V'nin Avrupa'da piyasaya sürülmesiyle birlikte Honda, herhangi bir elektrifikasyon olmadan sadece tek bir modele sahip olarak karşımıza çıkacak. Yaklaşan yeni Civic Type R, 300 beygir gücünde 2.0 litrelik turboşarjlı bir motor kullanacak ve markanın Avrupa'daki son tamamen içten yanmalı aracı olacak.
 
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