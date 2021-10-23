Honda Civic Si, performansıyla konuşulacak

Yeni Civic'in evrimindeki son adımı ise, daha performansa dayalı Si versiyonunun piyasaya sürülmesi oldu



Honda, geçtiğimiz Nisan ayında en popüler isim plakası olarak kabul edilen Civic'in 11. neslini tanıttı. Yeni Civic, biraz yenilenmiş bir tasarımla çıkış yapmıştı, ayrıca çoğunlukla teknoloji departmanında iyileştirmelere sahip oldu. Yeni Civic'in evrimindeki son adımı ise, daha performansa dayalı Si versiyonunun piyasaya sürülmesi oldu. Öyle ki, Japon otomobil devi, önce yeni bir teaser görüntüsünü yayınladı, üzerine de aracı tanıttı.

Yeni Civic Si, kırmızı Si amblemi ile karartılmış arka lambaları ve alt tampon difüzörüne entegre oval bir egzoz borusu ile otomobilin arka tarafına iyi bir bakış atmamızı sağlıyor. Ayrıca krom borunun üzerinde parlak siyah dekoratif bir şerit bulunuyor.

Henüz yeni Civic Si'nin yeni bir yanmalı motor kullanıp kullanmayacağı netlik kazanmasa da, önceki nesil modelin 1.5 litrelik turbo sıralı dört ünitesinin kullanılacağı kulislerde konuşuluyordu. Bununla birlikte, halihazırdaki Civic Si'nin 207 beygir gücü ve 260 Nm tork sağlamasıyla ilgili küçük bir artış olabilirdi.

Şimdi biraz teknik detaylardan bahsedelim. Sınırlı kaydırmalı diferansiyel ve çok bağlantılı arka süspansiyon standart donanımın bir parçası olarak geliyor. Tahmin edilebileceği üzere, Si'nin frenleri, ön aksta 12,3 inç rotorlar ve arkada 11.1 inç rotorlar ile normal Civic'ten daha büyük şekilde. Ayrıca 10 kollu tasarıma ve mat siyah kaplamaya sahip 18 inç jantlar, performansa dayalı versiyona özel olmasıyla birlikte ve R18 dört mevsim performans lastikleri veya isteğe bağlı yaz lastiği ile sunuluyor.

İç mekan fazlasıyla normal 2021 Civic Sedan'dan alındı diyebiliriz. Tabi ki çok sayıda kırmızı vurgular, alüminyum pedallar ve entegre koltuk başlıkları ve geliştirilmiş yan desteğe sahip bir çift sportif koltuk ile birlikte. Bu aşamada Si, standart kompakt sedan gibi, yedi inçlik bir dijital sürücü ekranı ve kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay özellikli dokuz inçlik bir dokunmatik ekran ile geliyor.

Dış tasarıma baktığımız zaman, yan ayna kapaklarının ve pencere çerçevelerinde parlak siyah renkte bir bagaj kapağı spoilerı ile normal modele göre daha agresif bir görünüşü göze çarpıyor. Ön taraftaki gövde altı spoilerı, 2021 Civic Hatchback'ten alınan ön ızgaradaki kırmızı rozetle birlikte "Si"yi ön plana çıkarıyor.



