Hiper otomobil Hennessey Venom F5 yollarda

Önümüzdeki yıl araçların teslimatlarına başlayacak olan Hennessey, F5'in 500 km/sa azami hıza sahip olduğunu açıkladı



Otomotiv dünyasının yeni canavarı Hennessey Venom F5'in örtüsü resmen kaldırıldı. Geliştirilme süreci yaklaşık üç yıl süren bu süper nadide hiper otomobilden sadece 24 adet üretilecek. Önümüzdeki yıl araçların teslimatlarına başlayacak olan Hennessey, F5'in 500 km/sa azami hıza sahip olduğunu açıkladı.

Venom F5'in bu çarpıcı hıza ulaşabilmesindeki en büyük pay tabii ki 6.6 litrelik çift turbolu V8 motoruna ait. Hiper otomobil için özel olarak üretilen bu motor toplamda 1.842 bg güç ve 1.617 Nm tork çıkışı sağlıyor. Dudak uçuklatan verileri sayesinde 0-100 km/sa hızlanmasını sadece üç saniyenin altında tamamlamayı başaran araç, 200 km/sa ivmeye ise 4.7 saniyede ulaşabiliyor. Aracın 1.360 kilogramda tutulan ağırlığı da dikkat çeken detaylar arasında.

Hiper otomobilin monokok gövdesi tamamen karbon fiber malzemeler ile özel olarak üretilmiş. Tüm omurgasından, kabin içerisindeki detaylara kadar her şeyi pilot odaklı olarak tasarlayan Hennessey ekibi, aracın direksiyonu da uçaklardan yola çıkarak tasarlamış. Dünyaca ünlü modifiye ekibi, direksiyon tasarımı sayesinde kullanıcının görüşünün engellenmediğini ifade ediyor.

Direksiyon üzerinde bulunan tuşlar sayesinde değiştirebileceğiniz sürüş modları da dikkat çekici. Hennessey, F5 için beş farklı sürüş modu tasarlamış: Sport, Track, Drag, Wet ve F5. Her mod kendisine özel güç dağılımı, fren, yol tutuş ve süspansiyon sistemi ayarları ile geliyor. Fakat Venom F5'in tüm gücünü alabilmek için F5 moduna geçmeniz gerekiyor. Bu mod içerisinde V8 motorun 1.842 bg gücünü 7 ileri vitesli otomatik şanzıman ile arka tekerlere aktarabiliyorsunuz.

Hennessey, F5'i sadece tek bir donanım ile satışa sunacak. Track Pack adı verilen bu opsiyon araca çok daha agresif bir ön splitter ve arka kanat ekliyor. Üretilen gücü dizginleyebilmeniz adına 15.35 inç büyüklüğünde karbon seramik frenler sunan Hennessey, aracın fiyatının da 2.1 milyon dolardan başlayacağını duyurdu.

