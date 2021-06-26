Hibrit Ferrari 830 beygir gücünde

Ferrari yeni modeli 296 GTB'yi tanıttı. Elektrik desteğine sahip V6 motorla birlikte gelen 296 GTB, yüksek performansı ve tasarımıyla dikkat çekiyor



Daha önce sizlere birçok kez Enzo Ferrari'nin oğlu Dino'dan bahsettik. Dino'nun V6 dolu hayallerinin son günlerde gündemimizde büyük yer kaplamasının sebebi ise, Ferrari'nin resmen tanıttığı 296 GTB'den başkası değil. Uzun süredir sitemizde "V6 Hibrit” adı ile casus görüntülerini paylaştığımız model, dudak uçuklatan tasarımı ve V6 hibrit motoru ile resmen tanıtıldı.

6 silindirli üniteyle gelen model şarj edilebilir hibrit (PHEV) desteği de mevcut.

Araçtaki benzinli motor tek başına 654 beygir güç üretirken, elektrik motoruyla birlikte bu güç 830 beygir ve 740 Nm'ye çıkıyor.

Ferrari 296 GTB'nin 0'dan 100'e hızlanması 2.9 saniye, 0'dan 200'e ise 7.3 saniye sürüyor. Aracın maksimum hızı ise 330 km/s.

Ferrari bu araçta da diğer modellerinde kullandığı 8 ileri şansımana yer vermiş. Aracın elektrik motoru ise 7.45 kWsa kapasiteli bataryadan güç alıyor. Araç sadece elektrik gücüyle 25 kilometre yol alabiliyor.

Modelin bir de daha fazla karbon fiber kullanılan Assetto Fiorano paketi mevcut.



