Hedef en çok satılan BMW modeli olmak!

BMW'nin kompakt sınıftaki sedan temsilcisi olarak yola çıkan 2 Serisi Gran Coupe, nihayet Türkiye'ye ayak bastı. Biz de bu otomobille sonunda buluştuk. 3 Serisi'nden hemen önce markanın en küçük sedan modeli olan 2 Serisi Gran Coupe, BMW'nin Türkiye'de en çok satılan otomobili olmayı hedefliyor.

BMW’nin 3 Serisi’nden önce satın alınabilecek en küçük sedan modeli olan 2 Serisi Gran Coupe ilk defa geçtiğimiz sene bu zamanlarda ortaya çıkmıştı.

Markanın kompakt sınıfta yer alan 1 Serisi modelinin en güncel halini kullanmak için katıldığım Münih gezisinde bir sürpriz ile karşılaşıp 2 Serisi GC ile de tanışmıştım. O zaman sadece stüdyoda gördüğüm otomobili İstanbul’da kullanma fırsatı buldum.

İlk defa 2 Serisi GC’yi gördüğünüzde ön taraftan 1 Serisi’nden farklı olmadığını fark ediyorsunuz.

Tek parça halinde olan böbrekler, farlar ve tampon tasarımları kardeşi ile aynı görünmesini sağlıyor.

Aracın yan profiline göz attığınızda ise bagaj kapağının ucuna kadar uzanan C sütunu olan, pek fazla sedan denmese de fastback diyebileceğimiz tarzda ama sedan severlerin de işini gören bir yapı.

Özellikle yandan araca baktığınızda üzerinde jantların opsiyon olduğunu ve bence daha güzel alternatiflerin tercih edilebileceğini belirtmeden geçemeyeceğim.

2 Serisi GC’nin arkasına göz attığınızda ise yere yatay ve büyük stoplar hemen göze çarpıyor. Bu detaylar markanın yeni 4 Serisi ve 8 Serisi modelleriyle benzer. Tabiî led teknolojisine sahipler…

Aracın içine göz attığınızda ise yine 1 Serisi ile aynı kokpit sizi karşılıyor. Özellikle 12.3 inç boyutundaki tamamen dijital olan gösterge tablosu ve yeni ID8 olan multimedya ekranı bu işi bir sınıf yukarıya taşımış.

Direksiyon ise markanın diğer modellerinden tanıdık ancak vites değiştirme kulakçıklarının olmaması beni biraz üzdü.

Otomobilin vites kolu ise 8 Serisi ile ortaya çıkan elin iç kısmına oturan bir tasarımda. Vites kolunun hemen etrafında yer alan tuşlar ise biraz kalabalık gözükse de ihtiyaçlarınızı kolay bir biçimde karşılıyor.

2 Serisi Gran Coupe 4526 mm'lik uzunlukla standart 2 Serisi coupe'den 94 mm daha uzun, 1800 mm genişlikle 26 mm daha geniş ve 1420 mm yükseklikle 2 mm daha yüksek bir gövdeye sahip. Otomobilin uzunlukları arasında en dikkat çeken bölüm ise 20 mm azalan aks mesafesine rağmen genişleyen iç hacmi… 2 Serisi Gran Coupe 2670 mm'lik aks mesafesine sahip. Aracın coupe formundan dolayı arka koltuktaki baş mesafesinden çekinenler içinde bu bölümün 919 mm olduğunu belirtmeliyim yani rakibinden 1 cm daha iyi.

Gelelim test aracımız olan 218i’nin motor kaputunun altında yatan üniteye. BMW’nin hacim küçültme strateji doğrultusunda ortaya çıkarttığı motoru olan 1.5 litrelik, 3 silindirli, turbo beslemeli motor bu otomobildeki yerini de almış durumda.

136 beygir güç ve 220 Nm tork üreten bu motor 7 ileri çift kavramalı şanzımanla gücünü ön tekerleklere iletiyor. Kimi kaynaklar bu otomobilde 8 ileri steptronik şanzımanın olduğunu söylese de BMW tarafından temin ettiğimiz teknik detaylarda oklar çift kavramalı şanzımanı gösteriyor.

Otomobilin motoru tahmin ettiğiniz üzere çok yüksek bir performans sunmuyor ama 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 8.7 saniye sürüyor. Maksimum hız ise 215 km/s olarak belirtilmiş.

Bavyeralı üreticiye gönül vermiş olan fanatiklerinin önden çeker BMW modellerine karşı duruşlarını bilmeyen yoktur. Ben de önden çeker konusuna pek sıcak bakmayanlardan biriyim diyebilirim.

Otomobili kullanırken özellikle önden çeker bir BMW olduğunu göz önünde bulundurarak viraj giriş, orta ve çıkış noktalarında bu durumu daha yakından görmek için bazı denemelerim oldu. Özellikle 3 silindirli motorun yüksek performanslı olmaması otomobilin daha fazla tutunduğunu hissettirdi. Ancak virajın orta noktasından itibaren hızlı çıkmak istediğim noktalarda kafadan kayma eğiliminin biraz fazla olduğunu fark ettim.

Bu durumla alakalı birçok meslektaşımla konuştuğumda ise onlar, özellikle yüksek hızlarda otomobilin ciddi bir tutunma kabiliyeti olduğunu belirttiler. Ama şehir içi tempoda yaşadığım durum bu şekildeydi.

218 GC ile yaklaşık bir hafta boyunca beraberdim ve 400 km’nin biraz üzerinde yol katettim. Bu kadar mesafe boyunca otomobilin bana sunduğu tüketim değeri 9.2 lt / 100 km idi. Bu rakamın yoğunlukla şehir içinde olduğunu da bahsetmemde fayda var.

Test aracımız olan 2 Serisi 1350 kg ağırlığındaydı. BMW 2 Serisi Gran Coupé, Türkiye’de ilk etapta First Edition Sport Line, First Edition Luxury Line ve First Edition M Sport tasarım seçenekleri olmak üzere, ayrıca opsiyonel olarak tercih edilebilen Executive donanım paketiyle BMW tutkunlarına sunuldu. İlave olarak, standart olarak sunulan özellikler arasında Sürüş Asistanı, Park Asistanı, Geri Sürüş Asistanı, Panoramik Cam Tavan, Elektrikli ve Hafızalı Sürücü Koltuğu, İç ve Dış Ayna Paketi gibi özellikler yer alacak. Opsiyonel olarak tercih edilebilen Executive pakette ise BMW Live Cockpit Professional, Apple CarPlay, HiFi Ses Sistemi ve Kablosuz Şarj Sistemi gibi donanımlar satın alınabiliyor.

2 Serisi Gran Coupe ülkemizde 1.5 dizel ve benzinli motor seçenekleriyle satın alınabiliyor. Aracın 1.5 benzinli motorlu versiyonu 379 bin 900 TL’den başlayan fiyatlara sahipken, 1.5 litre dizel motorlu versiyonu 396 bin 400 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.