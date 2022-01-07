banner762
banner753
“Doğada ottan başka ne ararsanız bulunuyor artık”
“Doğada ottan başka ne ararsanız bulunuyor artık”
18 0
Kıvanç Tepe’ye Birkan Uzun’un adı verilecek
Kıvanç Tepe’ye Birkan Uzun’un adı verilecek
17 0
 
Hayvancı arpa bulamıyor
Hayvancı arpa bulamıyor
41 0
PCR’da ücret bilmecesi: 100 TL mi, 150 TL mi?
PCR’da ücret bilmecesi: 100 TL mi, 150 TL mi?
93 0
Şampiyon son maça kaldı
Şampiyon son maça kaldı
17 0
“UBP, vatandaşı neden enayi yerine koyuyor?”
“UBP, vatandaşı neden enayi yerine koyuyor?”
322 0
Tüm taramalar okullarda yapılacak
Tüm taramalar okullarda yapılacak
64 0
banner661
banner726

GÜNSEL test sürüşleri devam ediyor

banner476

KKTC’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, tanışmak için sizi bekliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü GÜNSEL Üretim Tesisleri’nde gerçekleşen test sürüşleri tüm hızıyla devam ediyor

banner714
GÜNSEL test sürüşleri devam ediyor
banner721

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, yeni yılda da ilk modeli B9’u halkla buluşturmaya devam ediyor. Bugüne kadar, aralarında başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu olmak üzere bakanlar, milletvekilleri, iş ve medya dünyasından pek çok ismin yer aldığı 2 bin 500’den fazla kişinin test ettiği GÜNSEL, sürüş konforu ve performansı ile tam not almayı başardı.  
Geçtiğimiz ay, Londra'da düzenlenen London EV Show’da dünya ile buluşan GÜNSEL, her hafta Çarşamba günü düzenlediği test sürüşleri ile de halkla buluşmaya devam ediyor. GÜNSEL B9 ile yakından tanışmak ve test sürüşüne katılmak isteyen herkes Lefkoşa Dereboyu’nda yer alan GÜNSEL Showroom'dan ya da drive.gunsel.com.tr adresinden randevu oluşturabiliyor. Her Çarşamba saat 09.00-11.00 saatleri arasında yapılan sürüşler, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki GÜNSEL Üretim Tesisleri’nde gerçekleşiyor.
Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “GÜNSEL’in performansını merak eden herkesi test sürüşüne davet ediyoruz.”
Geçen ay, GÜNSEL’i Londra'da dünya ile buluşturarak büyük bir gurur yaşadıklarını hatırlatan, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Halkımızı GÜNSEL’mizle buluşturarak performansını ve konforunu birinci elden deneyimlemelerini istiyoruz. GÜNSEL’in performansını merak eden ve bu gururu bizimle paylaşmak isteyen herkesi test sürüşümüze katılmaya davet ediyoruz” dedi. 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.