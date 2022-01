GÜNSEL test sürüşleri devam ediyor

KKTC’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, tanışmak için sizi bekliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü GÜNSEL Üretim Tesisleri’nde gerçekleşen test sürüşleri tüm hızıyla devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, yeni yılda da ilk modeli B9’u halkla buluşturmaya devam ediyor. Bugüne kadar, aralarında başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu olmak üzere bakanlar, milletvekilleri, iş ve medya dünyasından pek çok ismin yer aldığı 2 bin 500’den fazla kişinin test ettiği GÜNSEL, sürüş konforu ve performansı ile tam not almayı başardı.Geçtiğimiz ay, Londra'da düzenlenen London EV Show’da dünya ile buluşan GÜNSEL, her hafta Çarşamba günü düzenlediği test sürüşleri ile de halkla buluşmaya devam ediyor. GÜNSEL B9 ile yakından tanışmak ve test sürüşüne katılmak isteyen herkes Lefkoşa Dereboyu’nda yer alan GÜNSEL Showroom'dan ya da drive.gunsel.com.tr adresinden randevu oluşturabiliyor. Her Çarşamba saat 09.00-11.00 saatleri arasında yapılan sürüşler, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki GÜNSEL Üretim Tesisleri’nde gerçekleşiyor.Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “GÜNSEL’in performansını merak eden herkesi test sürüşüne davet ediyoruz.”Geçen ay, GÜNSEL’i Londra'da dünya ile buluşturarak büyük bir gurur yaşadıklarını hatırlatan, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Halkımızı GÜNSEL’mizle buluşturarak performansını ve konforunu birinci elden deneyimlemelerini istiyoruz. GÜNSEL’in performansını merak eden ve bu gururu bizimle paylaşmak isteyen herkesi test sürüşümüze katılmaya davet ediyoruz” dedi.