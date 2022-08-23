GÜNSEL, makam araçlarına dönüştü

Başbakan Üstel ve Bakanlar Kurulu, KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’i ziyaret ederek bilgi aldı. Kabinenin tüm üyeleri; bakanlık plakaları ile makam araçlarına dönüştürülen GÜNSEL B9’larla test sürüşü gerçekleştirirken, bakanların tümü de GÜNSEL’e hayran kaldı

Üstel: “GÜNSEL, 1974 öncesinde yaşadıklarımızdan nerelere geldiğimizi gösteren çok önemli bir proje. İftihar edeceğimiz bir eseri dünya pazarlarıyla buluşturacağız. Bu yüzden bugün bizim gurur günümüz”Başbakan Ünal Üstel ve Bakanlar Kurulu, KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’i ziyaret ederek, seri üretim çalışmaları ve gelecek planları hakkında bilgi aldı. Bakanlar Kurulu üyeleri; toplantı öncesinde, makam araçlarına dönüştürülen GÜNSEL B9’larla test sürüşü de gerçekleştirdi.Başbakan Ünal Üstel ve Bakanlar Kurulu, KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’i ziyaret ederek, seri üretim çalışmaları ve gelecek planları hakkında bilgi aldı. Yakın Doğu Oluşumu Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in karşıladığı Başbakan Ünal Üstel’e; Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy eşlik etti.Makam araçlarına dönüştürülen GÜNSEL B9’larla gerçekleştirilen test sürüşünün ardından, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Başbakan ve bakanlara GÜNSEL’de yapılan çalışmalar, seri üretim hazırlıkları, gelecek projeksiyonları ve GÜNSEL’in ülke ekonomisine yapacağı katkıları anlatan detaylı bir sunum gerçekleştirildi.Test sürüşü ve bilgilendirme toplantısının ardından Başbakan Ünal Üstel, Yakın Doğu Oluşumu Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel açıklamalarda bulundu.Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bulunan GÜNSEL üretim tesislerini, bakanlar eşliğinde ziyaret ederek test sürüşü yapan ve seri üretim çalışmaları hakkında bilgi alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, konuşmasına “Bugünü bir uğur ve gurur günü olarak kabul ediyorum. GÜNSEL, 1974 öncesinde yaşadıklarımızdan nerelere geldiğimizi gösteren çok önemli bir proje. İftihar edeceğimiz bir eseri dünya pazarlarıyla buluşturacağız. 1974 öncesinde ne acılı günler geçirdik. Ana vatan Türkiyemizin desteği ile kavuştuğumuz özgürlüğümüzü, bugün GÜNSEL gibi bir proje ile taçlandırıyoruz. İşte bu yüzden bugün bizim gurur günümüz” ifadesini kullandı.GÜNSEL’in üretime geçmesiyle KKTC ekonomisinin, sağlanacak ihracat geliriyle önemli bir dönüşümden geçeceğini de vurgulayan Başbakan Ünal Üstel, “Ülkede üretim olmazsa, kendimizi dünyaya ispat edemeyiz. Pandemi dönemi, üretim yapmayan ülkelerin ekonomilerinin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi. Yakın Doğu Üniversitesi’nin kendi imkanları ile ülkemizde geliştirdiği GÜNSEL’i; hükümet olarak sahiplenerek, dünyaya açılmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapacağız. İşte bu nedenle, bütün ekip arkadaşlarımla birlikte buradayız” dedi.GÜNSEL B9’un sürüş konforu ve performansını da çok beğendiğini söyleyen Başbakan Ünal Üstel, “İnşallah ilerleyen zamanda bütün makam araçlarını da GÜNSEL’e çevireceğiz” ifadesini kullandı. Başbakan Üstel, “Bu projeyi hayata geçiren, başta Dr. Suat Günsel ve Prof. Dr. İrfan Suat Günsel olmak üzere, emek koyan bütün tasarımcı ve mühendis ekibine de teşekkürlerimi sunuyorum. Yarınlarımız çok daha güzel olacak” sözleriyle konuşmasını noktaladı.