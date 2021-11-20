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GÜNSEL, Londra ve Pekin’de KKTC bayrağını dalgalandıracak

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KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL, Londra’da ve Pekin’de düzenlenecek otomobil fuarlarına GÜNSEL B9 ile katılacak

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GÜNSEL, Londra ve Pekin’de KKTC bayrağını dalgalandıracak
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Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele’nin açılışında konuşan Yakın Doğu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Oluşumu’nun dünyaya açmaya hazırladığı projeler ile ilgili bilgiler verdi.
Prof. Dr. Günsel, KKTC’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’in 14-16 Aralık tarihlerinde Londra’da ve Nisan 2022’de Pekin’de düzenlenecek otomobil fuarlarına, ilk modelleri GÜNSEL B9 ile katılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını dünyada dalgalandıracağını söyledi.
Yakın Doğu Üniversitesi’nin uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın yayınladığı Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2022’de “Mühendislik” ve “Bilgisayar Bilimleri” alanında dünyanın en iyi ilk 250 üniversitesi arasında yer aldığını hatırlatan Prof. Dr. Günsel, “Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan adımızın karşısında ‘Kuzey Kıbrıs’ yazıyor olması bizim için tarifsiz bir mutluluk” dedi.
 
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