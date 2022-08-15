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"GÜNSEL, KKTC ekonomisinde büyük bir sıçrama yaratacak"

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Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, GÜNSEL’in, 18 aylık bir süreçte seri üretime başlayacağını söyledi ve etrafında yaratacağı otomotiv yan sanayi, mühendislik ve teknoloji faaliyetleri ile KKTC ekonomisinde büyük bir sıçrama yaratacağını belirtti

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"GÜNSEL, KKTC ekonomisinde büyük bir sıçrama yaratacak"
  
Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin milli otomobili GÜNSEL’in, 18 aylık bir süreçte seri üretime başlayacağını söyledi.
Günsel, “Sadece kendi faaliyetleri ile değil etrafında yaratacağı otomotiv yan sanayi, mühendislik ve teknoloji faaliyetleri ile de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’mizin ekonomisinde büyük bir sıçrama yaratacak olan GÜNSEL’imizin, seri üretimine kısa bir süre kala Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’ı ağırlayarak çalışmalarımız hakkında bilgi aktardık” dedi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve basın mensuplarına GÜNSEL’in gelişim süreci, seri üretim çalışmaları ve yaratacağı ekonomik sıçramayı anlatan kapsamlı bir sunum da gerçekleştiren Prof. Dr. Günsel, “Devletimizin yanımızda olduğunu hissettiren ziyaretlerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” ifadesini kullandı. 
 
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