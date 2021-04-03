Gücün yeni adı KIA EV6

Güney Koreli otomobil üreticisi KIA, geçtiğimiz haftalarda EV6 adlı elektrikli crossover modelini tanıttı. Fakat o tanıtım esnasında, Hyundai Ioniq 5 ile de kardeş olan bu modelin çok fazla görüntüsü ve teknik detayı paylaşılmadı. Bu paylaşımların tümü bugün yapıldı.



KIA'nın elektrikli crossover'ı EV6, GT versiyonunda 585 beygir güç sunuyor



Bazı ülkeler için bugün aracın online rezervasyonları da başlatıldı. Güney Kore'de üretilecek olan KIA EV6'nın yeni görüntülerini incelediğimizde, farklı bir iç mekan tasarımının bulunduğunu görüyoruz. Aracın iç mekanında 2 adet 12 inç'lik ekran dikkatimizi çekiyor. Bunlardan birisi dijital gösterge panelinin ekranıyken, diğeri de multimedya sistemine ait oluyor.

Bu araç, Hyundai Grubu'nun yeni E-GMP platformunu kullandığı için de oldukça geniş bir iç hacim sunabiliyor. Bugün açıklanan bilgilerden, KIA EV6'nın 3 farklı versiyon ile geleceğini de öğreniyoruz. Bunlar EV6, EV6 GT-Line ve EV6 GT şeklinde. KIA'nın diğer birçok modelinde de benzer versiyonları görüyoruz. Ayrıca bu versiyonlarda 2 adet batarya seçeneği ile 4 tekerden çekiş opsiyonunun bulunduğunu da belirtmiş olalım.

EV6'nın batarya seçenekleri 58 kWh ve 77.4 kWh olarak açıklanıyor. Büyük bataryanın 510 km civarı bir menzil değerinin bulunduğu da belirtiliyor. DC şarj ile 400V kabul edebilen bu bataryaların %10-%80 şarj süresinin 18 dakika olduğu da açıklanan bilgiler arasında yer alıyor.

KIA EV6, ayrıca Hyundai Ioniq 5'te olduğu gibi "power export" özelliğine sahip. Yani araç, elektrikli scooter'lar vb. elektrikli aletleri şarj etmek için bir şarj cihazı olarak kullanılabiliyor. Aracın bünyesinde, soğuk havalarda düşen menzili artırabilmek için ısı pompası da yer alıyor. KIA, aracın bu ısı pompası sayesinde -7 derecelik sıcaklıkta, 25 derecelik sıcaklıkta ulaşabileceği menzilin %80'ine ulaşabildiğini belirtiyor.

Aracın diğer özelliklerinden bahsedecek olursak da versiyona göre 20 veya 52 litre olarak değişen ön bagaj, 1.600 kg römork çekme kapasitesi, 6 adet rejeneratif frenleme seviyesi, uzaktan güncelleme (OTA) alabilme özelliği gibi şeyleri sayabiliriz.

KIA EV6 GT

KIA EV6'nın en üst seviye versiyonunda çift elektrik motoru ve 4 tekerden çekiş sistemi görülüyor. 2 adet elektrik motoru toplamda 585 beygir güç ile 740 Nm tork üretiyor. Bu değerler de böylesine bir kompakt crossover için harika görünüyor. KIA, bu versiyonun 0-100 km/s hızlanma süresini de 3.5 saniye olarak açıklıyor.

Maksimum hız değeri ise 260 km/s olarak açıklanıyor. Elektrikli otomobillerde maksimum hız değerlerinin genellikle düşük olduğu göz önüne alınırsa, KIA EV6 GT'nin bu değerinin gayet iyi olduğu da görülüyor.

