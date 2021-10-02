Güçlü bir elektrikli: 2022 Genesis GV60





GV60'ın tasarımını birden çok kez gösteren Genesis, sonunda ilk tamamen elektrikli modelinin teknik verilerini açıkladı. Hyundai Ioniq 5 ve Kia EV6 gibi modelleri temel aldığı görülebilen verilerin bizleri şaşırtmadığını söyleyelim. Model, aynı kardeşleri gibi hem tek hem de çift motorlu seçenekler ile alınabilecek. Aynı zamanda GV60'ı sadece arkadan ya da tüm tekerleklerden çekiş opsiyonları ile de satın alabileceksiniz.

Standart model ve arkadan itiş seçenekli giriş seviyesi 225 bg güç ve 350 Nm tork üretebiliyor. Bu güç AWD versiyonda 314 bg ve 605 Nm torka kadar yükseliyor. Sadece AWD seçenek ile alınabilen Performance türevi ise 430 bg güç ve 605 Nm torka sahip. Aracı Boost moduna aldığınızda bu güç kısa süreliğine 483 bg güce ve 700 Nm torka yükseliyor.

Boost modu sadece 10 saniye sürüyor ve direksiyonun üzerinde bulunan kırmızı tuşa basarak aktif edilebiliyor. Bu sayede aracın 0-100 km/sa hızlanmasını sadece 4 saniyede tamamlayabildiğini belirtelim. Yine de bu rakam ile model, kardeşi Kia EV6 GT'nin altında kalıyor.

Henüz detaylarına girilmemiş olsa da elektrikli SUV'nin bir drift modu olacağı da resmiyete kavuştu. Kore'de 77.4 kWh'lik batarya ile satışa sunulacak model, 350 kW şarj altyapısını kullanarak sadece 18 dakikada yüzde 80 şarja ulaşabilecek.

Koreli markanın kendi iç pazarına özel hesaplamalarına göre Genesis GV60'ın arkadan itişli versiyonları tam şarjda 451 kilometre mesafe katedebiliyor. Tüm tekerleklerden çekişe geçildiğinde bu rakam 400 kilometreye, Performance türevinde ise 368 kilometreye düştüğünü belirtelim.

E-GMP platformunu kullanacak GV60, Genesis'in "sahte motor sesi" verecek ilk modeli olacak. Markanın Electric-Active Sound Design adını verdiği bu "sanal gerçeklik" sistemi, aracın hızına ve devrine göre motor sesleri verecek.

19 ve 21 inç büyüklükteki jant seçenekleri ile satışa sunulacak GV60'ın fiyatları ise henüz bilinmiyor.



