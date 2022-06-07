Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü Girne Antik Liman Klasik Otomobil Sergisi düzenledi.Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Klasik Otomobil Sergisi yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Birbirinden özel ve güzel klasiklerin bulunduğu sergi saat 16:00’da başladı ve 19:00’a kadar devam etti.Girne Antik Liman’da buluşan klasik otomobil sahipleri dışında, sergiyi görmeye gelen vatandaşlar ve Limanda bulunan turistler güzel bir gün geçirdiler. Bol bol fotoğraflar çekildi ve klasik sohbetler edildi.Haftaya Roma Sokaklarındaki klasikler.