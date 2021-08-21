Genesis'in ilk elektrikli SUV'si GV60 tanıtıldı

Şubat ayında piyasaya çıkan Hyundai Ioniq 5, Koreli otomobil devinin yeni Elektrikli Küresel Modüler Platformunu (E-GMP) ilk tanıtan otomobil olmuştu. Üzerinden kısa bir zaman sonra Kia, aynı mimariyle EV6'yı tanıtmıştı. Şimdi ise birtakım lüks dokunuşlar ekleyerek Genesis GV60 ile bu üçlüyü tamamlıyor.



Genesis henüz pil kapasitesi veya menzil vb. hakkında bilgilendirmemiş olmasına rağmen, yeni GV60'a ilk baktığımızda, kendisinden önceki Ioniq 5 ve EV6'yı andıran bir SUV izlenimi veriyor. Sahip olduğu uzun kapaklı kaputu yerini sabit bir spoilera sahip fastback tarzı diyebileceğimiz bir arkaya bırakıyor. Aynı zamanda düşük sürüş yüksekliği ile GV60, bir SUV'den daha çok uzun bir hatchback görüntüsü veriyor.

GV60 baştan sona markanın "Athletic Elegance" tasarımını kullanıyor. Ön kısımda imza niteliğinde dört parçaya bölünmüş ışık takımlarıyla arkada uyumlu arka lambalar dikkat çekiyor. Agresif tarzını vurgulamak için tamponun altına yerleştirilmiş kalkan şeklinde bir ızgara var. Bu da her ne kadar hangi pillerin kullanılacağını bilmesek de onların soğumasına yardımcı oluyor. Ancak burada yapılan uygulamaların diğer Genesis modellerine göre daha az zarif göründüğünü belirtelim. En azından bize öyle geldi.

GV60'ın iç tarafına baktığımız zaman net bir şekilde Genesis imzası görüyoruz. Crystal Sphere vites topuzunun gayet iyi göründüğü söyleyebiliriz ve ayrıca G80 ve GV80 gibi otomobillerden esinlenen çeşitli ögelerde bulunmakta. Genesis ayrıca ilk kez dışarıya monte edilmiş kameraları kullanan dijital yan aynalar kullanıyor.

Ioniq 5 ve EV6 hakkında bildiklerimiz ışığında biraz tahmin yürütürsek, Genesis GV60 yaklaşık 58,0 ila 77,4 kilovat saat arasında değişen pil paketleri sunacak. WLTP ölçeğinde tahmini menzili 483 kilometre üzerinde olacaktır diye düşünüyoruz. Aynı zamanda EV6 GT yüksek ihtimalle 577 beygir gücünü görecektir.

Genesis Motor Europe'un Genel Müdürü Dominique Boesch, "Genesis'in özel bir elektrikli platformdaki ilk örneği olan GV60, benzersiz marka kimliğimize dayanan lüks bir elektrikli araç olarak tamamen yeni bir deneyim sunacak, ayrıca hizmetin satıştan önce geldiği benzersiz müşteri odaklı teklifimizden de faydalanacak." ifadelerini kullandı.

Genesis'in önümüzdeki aylarda GV60 hakkında fiyat, performans, menzil vb. konularda daha fazla ayrıntı vermesini bekliyoruz.

