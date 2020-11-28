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Genesis GV70, dikkat çekici teknolojilerle geliyor

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Parmak izi okuyucu sistemler birkaç senedir lüks otomobillerin vazgeçilmezi olmuş durumda. İlk olarak BentleyBentayga ile başlayan bu tutku, daha sonra Hyundai'ınSanta Fe modeline getirdiği benzer teknolojiler ile gelişmişti.

Genesis GV70, dikkat çekici teknolojilerle geliyor
Şimdi de sıra Hyundai'ın lüks kanadı olan Genesis'e geldi. Parmak izi okuyucuları hiç olmadığı kadar özel kılacak bir teknoloji geliştiren Güney Koreli firma, start/stop tuşunun hemen altına yerleştirdiği sistem ile kullanıcıların sadece parmak izlerini okutarak ödeme yapmasını sağlayacak.
GenesisCarPlay adı verilen bu sistem sayesinde kullanıcılar araçlarından dahi inmeden benzin ve park ücreti ödeyebilecek. Buna ek olarak aynı okuyucuyu kullanarak aracınızı çalıştırabileceksiniz. Hatta akıllı telefonunuzdan GV70'inizi açıp kapama seçeneğine de sahip olacaksınız.
GV70'in bir dikkat çekici özelliği de arka koltuk hatırlatma sistemi olacak. Hemen tavana yerleştirilecek bir radar sensörü sayesinde arka koltuğu sıkı gözlem altında tutacak sistem, yolcuların nefeslerini bile kontrol edebilecek.
Güney Koreli marka bu sensörün battaniye, koltuk hatta evcil hayvan kafeslerinin içerisini bile görüntüleyebileceğini söylüyor. GV70 bu teknolojiyi kullanan ilk araç olacak olsa da tüm Genesis modelleri eninde sonunda bu teknolojiye kavuşacak.
 
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