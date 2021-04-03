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Genesis, elektrikli coupe konseptini görücüye çıkardı

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Genesis, gerçekçi bir konsept otomobil ortaya koydu.

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Genesis, elektrikli coupe konseptini görücüye çıkardı
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Genesis markası, Hyundai'nin lüks model departmanı olmaktan ayrılarak bir marka hâline geleli 5 yıl oluyor. Firma son yıllarda da oldukça başarılı modeller ortaya koyarak diğer premium markalarla gayet iyi rekabet ediyor.
Firmanın ortaya koyduğu en yeni model ise "Genesis X Concept" olarak adlandırılan bu elektrikli konsept otomobil oldu. Lüks bir grand tour (gt) otomobili olarak karşımıza çıkan bu aracın Kaliforniya ruhunu taşıdığı belirtiliyor. En azından Genesis'in bu aracı tanımlaması bu şekilde. Zaten Genesis'in ABD'deki genel merkezi de Kaliforniya Eyaleti'nin Fountain Valley şehrinde yer alıyor.
Genesis, bu araçtaki tasarımının, gelecek modeller hakkında bolca ipucu taşıdığını da belirtiyor. Fakat an itibariyle bu konsept aracın seri üretiminin planlanmadığı da belirtiliyor.
Aracın tasarım detaylarına baktığımızda ise çift parçalı far tasarımını diğer yeni Genesis modellerinden de tanıyoruz. Tabii bu konsept araçta bu far tasarımı bir adım daha ileriye taşınmış. Çünkü farlarla uyumlu olarak çamurluk üzerine uzanan aydınlatma çizgileri de görülüyor. Genesis bu aydınlatmalı çamurluk çizgilerini gelecek modellerinin tümünde kullanmayı planladığını da açıklıyor.
Dış tasarımı gayet lüks, fütüristik ve kaslı olan Genesis X Concept'in iç mekanı da hem fütüristik hem de minimalist bir tasarıma sahip. Bu iç mekan düzeni ve tasarımı belki McLaren modellerinin iç mekanlarına benzetilebilir. Son olarak bu konsept aracın hiçbir teknik detayının açıklanmadığını, sadece tamamen elektrikli olduğunu bildiğimizi de belirtelim.
 
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