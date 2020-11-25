Fuara Günsel damgası

İstanbul’da MÜSİAD EXPO Fuarı’nda büyük ilgi gören KKTC’nin ilk elektrikli otomobili GÜNSEL,test sürüşlerinden tam not aldı.GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Türkiye’de gördükleri ilgi ve desteğin kendilerine güç verdiğini vurguladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli otomobili GÜNSEL, MÜSİAD EXPO 2020’de anavatanla buluştu. GÜNSEL, basın, iş ve siyaset dünyası ile halk tarafından yoğun bir ilgi ve heyecanla karşılandı. GÜNSEL’in ilk modeli B9, fuar alanı dışında gerçekleştirilen test sürüşlerinden tam not aldı. İkinci model J9’un konsept tasarımı da görücüye çıktı. 21 Kasım’da tamamlanan fuarın ardından GÜNSEL ekibi ve araçları KKTC’ye döndü.2021’in son çeyreğinde seri üretime hazırlanan KKTC’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, MÜSİAD’ın iki yılda bir düzenlediği Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ticaret Zirvesi MÜSİAD EXPO 2020’de ana vatanla buluştu. Yaklaşık 15 bin kişinin ziyaret ettiği MÜSİAD EXPO 2020’nin en özel konuklarından biri de GÜNSEL oldu.GÜNSEL’in KKTC dışında katıldığı ilk etkinlik olan fuar, dört gün sürdü. Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 100’ü aşkın Türk mühendis ve tasarımcının 1.2 milyon saat emekle ürettiği GÜNSEL’in ilk modeli B9’un tanıtımının yapıldığı fuarda KKTC’nin toprağını, gökyüzünü ve bayrağını simgeleyen sarı, mavi ve kırmızı renklerde üretilen 3 prototip sergilendi. Ayrıca GÜNSEL, ikinci modeli J9’un tasarım konseptini de otomobil meraklılarıyla buluşturdu.GÜNSEL B9’un üretimi için 28 ülkeden 800’ün üzerinde tedarikçi ile anlaşma imzalandı. Böylece GÜNSEL, Türkiye dışında başka bir ülke tarafından tanınmayan KKTC’nin küresel ekonominin bir parçası haline gelmesinde önemli bir katkı sağlamış oldu. GÜNSEL’in anlaşma imzaladığı tedarikçilerden yaklaşık 400’ü Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Tedarikçileri de MÜSİAD EXPO 2020’de GÜNSEL standını ziyaret ederek aracın son halini inceledi. GÜNSEL, otomotiv dünyasından birçok sektör temsilcisinin de ilgi odağı oldu.18 Kasım’da açılışı yapılan MÜSİAD EXPO 2020’da, fuar alanı dışında oluşturulan test sürüş alanında, GÜNSEL’in test sürüşleri de gerçekleştirildi. Dört gün süren test sürüşlerinde GÜNSEL B9’u 100’ün üzerinde kullanıcı test etme fırsatı buldu. GÜNSEL’in sürüş performansını deneyimleme fırsatı bulan gazeteci ve sektör temsilcileri GÜNSEL’in performansına tam not verdi.GÜNSEL’in Türkiye’de ilk defa test edildiği MÜSİAD EXPO 2020’de gördüğü yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “GÜNSEL’i anavatanımızla paylaşabilmenin gurur ve mutluluğunu tüm kalbimizle yaşadık. Türkiyemizde büyük bir ilgiyle karşılandık. Bu ilgi bizim için gurur kaynağı olduğu kadar taşıdığımız sorumluluğu da artırdı. GÜNSEL’in seri üretimi için çalışmalarımızı sürdürürken Türkiyemizde gördüğümüz ilgi ve destek bize güç verecek” diye konuştu.MÜSİAD EXPO’nun sadece Türkiye’de değil dünya ekonomi sahnesinde yer almak için önemli bir platform olduğuna da vurgu yapan Prof. Dr. Günsel, MÜSİAD’a da pandemi sürecine rağmen oldukça başarılı bir şekilde tamamlanan organizasyon için teşekkür etti.