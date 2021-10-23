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Foxconn elektrikli araç pazarına giriyor

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Apple üreticisi dev şirket Foxconn, Yulon Motor ortaklığıyla elektrikli araç rekabetine dahil olacak

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Foxconn elektrikli araç pazarına giriyor
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Apple üreticisi Tayvan merkezli dev teknoloji şirketi Foxconn, elektrikli SUV, sedan ve otobüs konseptlerini tanıttı. Luxgen markasıyla otomobil üreten Yulon Motor ortaklığıyla kurulan Foxtron markası altında tanıtılan elektrikli araçlar, özellikle sürüş menzili açısından oldukça iddialı. Model C olarak adlandırılan 7 kişilik SUV modelin tahmini 700 km'lik menzil sunacağı açıklanırken, 3.8 saniyelik 0-100 km/s süresi de dikkat çekici bir veri olarak paylaşılıyor. Foxtron'un Model E olarak adlandırılan Pininfarina tasarımlı sedan modeli ise 750 bg güç, 2.8 saniyelik 0-100 km/s süresi ve 750 km menzil gibi etkileyici veriler sunuyor. 
Şirketin gelecek yıl Tayvan çevresinde hizmet vereceği aşıklanan Model T adındaki otobüsü ise 400 km'lik menzile ve 120 km/s maksimum hıza sahip. Model T'nin 124.000 milden fazla test edildiği ve ABD Federal Transit İdaresi düzenlemelerini karşıladığı belirtiliyor. 
 
 
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