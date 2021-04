Ford Mustang Shelby GT500 Eleanor

Bu hafta sizlerle Ahmet Altuner ve arabası Ford Mustang Shelby GT500 Elanore ile birlikteyiz. 2020 yılında araç adaya geldikten 1 hafta sonra Girne Antik Liman’da Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün organize etdiği serginin de gözde arabalarından biriydi

ÇAĞAN ILGAR’LA

KLASİK YOLCULUK



Ford Mustang Shelby GT500 Elanore, H.B Toby Haliki’nin 1974 yapımı Gone in 60 Second filiminden doğdu. Eleanore, bu film sayesinde yıldız oyuncu ünvanını kazanan tek Ford Mustang olmuştur.

Orijinal Eleanor , 1971 Fastback’in 1973’te film için yeniden tasarlanması ile yaratıldı. Soluk sarı bir renge boyanmış araç, 70’lerde kült statüsü kazandı.



Filmin 2000 yılında yeniden yapımı, orijinal film yapımcısının dul eşi Denise Maliki’nin Disney’e aynı adı taşıyan bir film yeniden yapma haklarını vermesiyle mümkün oldu. Yapımcılığını Jerry Bruckheimer’in üstlendiği yeni yapım, Gone in 60 Seconds filminde bu kez Nicholas Cage, bir gece de 50 araba çalmakla görevlendirilen usta hırsız Randall Memphis Raines rolünü üstleniyordu.





Her arabaya bir kadının adının verildiği film de en son çalınan araba Elanore’du. Bu vesileyle 1967 model bir Ford Mustang modern metalik dupont pepper grey renginde ve özelleştirilmiş gövde kiti ve stiliyle GT500 Mustang olarak tasvir edildi. Tasarım Hot Rod illüstratörü Styeve Stanford tarafından yaratıldı ve özel araba tasarımcısı Chip Foose tarafından gerçeğe dönüştürüldü.



K.K.T.C’de ilk ve tek olan bu araç da, bu film’den esinlenen ve Caroll Shelby imzası taşıyan resmi 500 araç’dan 399. olmaktadır. İlk sahibinin ünlü aktör Andy Garcia’nın yeğeni olduğu belgelenen araç, resmi Eleanor kayıtlarında yer almakta. 5000 cc V8 motora sahip araç, 400 BHP gücüne sahip.



Klasik otomobil sevdalısı ve Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil kulübü üyesi olan Ahmet Altuner’e ülkemize böyle özel bir klasik araç kazandırdığı için tüm klasik severler adına teşekkür ederiz.

Haftaya konuğumuz Mustafa Gültekin Bilin ve arabası 1955 Austin A50.