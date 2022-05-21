Ferrari’nin "eşsiz" modeli: SP48 Unica

Ferrari, tıpkı Omologata ve BR20 gibi “türünün tek örneği” bir otomobile daha hayat verdi



Ferrari, "One-Off" modellerine bir yenisini daha ekledi. Türünün tek örneği olan benzersiz SP48 Unica, özel bir müşterinin isteği üzerine tasarlanmış benzersiz bir Ferrari. F8 Tributo platformunda tasarlanan ve aynı çift turbo V8 makineye sahip iki kişilik bir Berlinetta olan SP48 Unica, gergin çizgileri ve agresif duruşu ile orijinal modelden ayrışıyor.

SP48 Unica, tasarımının her aşamasına dahil olan köklü bir Ferrari müşterisi için hayata geçirilmiş. Flavio Manzoni önderliğindeki Ferrari Tasarım Merkezi tarafından hazırlanan SP48 Unica, yeniden tasarlanan farları ve yeniden konumlandırılan fren havalandırma girişleriyle, “Ok” yaklaşımını yansıtan bir yüze sahip. Ön ızgara ve motor hava girişlerinin tamamen yeniden tasarlanabilmesi için prosedürel-parametrik modelleme ve 3D prototipleme tekniklerinin kullanıldığı SP48 Unica’nın üç boyutlu ızgaraları da benzersiz ifadesine katkı sağlıyor.

SP48 Unica'nın genel tasarımını karoserinde uygulanan grafik çözümler ızgaralarla bütünlük sağlıyor. Siyahtan gövde rengine geçiş özellikle camlar, tavan ve motor kaputunda kendini gösteriyor. Ön tarafın çarpıcı vizör etkisi, yan camların küçültülmesi ve arka camın ortadan kaldırılmasıyla daha da güçlendirilerek SP48 Unica'nın tek parçadan şekillendirilmiş gibi görünmesini sağlamış. Tasarımda tavanın orta kısmı ve ayrıca hava girişini andıran grafik desen dikkat çekiyor. Sadece akıcı ve dinamik bir tasarım ortaya koymakla kalmayan SP48 Unica'nın tasarımı, özgün bir aerodinamik denge sunuyor ve sistemin tüm soğutma gereksinimlerini de karşılıyor. Ön tampondaki ve arka spoylerin altındaki motor soğutma kanallarına ait hava girişleri F8 Tributo'nun tasarımından ayrışıyor.

SP48 Unica’nın arka cam hariç F8 Tributo’nun kabin mimarisini genel olarak koruyan kokpiti, şık, sportif ve agresif kişiliğini yansıtan renk ve kabinin büyük bölümünde kullanılan siyah Alkantara malzemeyle tamamlanıyor. Bunun altında dış renkle uyumlu kızıl-turuncu kumaş bir alt katman da bulunuyor.

