Ferrari Portofino M daha yüksek performans vaad ediyor

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Ferrari Portofino M daha yüksek performans vaad ediyor

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Ferrari Portofino elden geçirildi. M uzantılı model daha yüksek bir performans vaat ediyor

Ferrari Portofino M daha yüksek performans vaad ediyor
2018 yılında Ferrari California T'nin yerini alan Portofino bir operasyon geçirdi. Bu operasyonun ardından "Portofino M" adını alan otomobilin model adının sonundaki "M" harfi modifiye anlamına geliyor ve önceki modele göre daha yüksek bir performansı ifade ediyor.
Ferari'nin açılabilen sert tavanlı modelinin makyajlı, daha doğru bir tabirle modifiyeli,  versiyonu pek çok yenilik barındırıyor. Otomobilin kaputunun altında yer alan ve üst üste 4 kez “Uluslararası Yılın Motoru” seçilen turboşarjlı 3855 cc’lik V8 motor, Portofino M'de 7.500 d/d'da 620 bg güç üretecek şekilde optimize edilmiş. Bu da otomobilin önceki modelden 20 bg daha fazla güç sunduğu anlamına geliyor. 760 Nm'lik tork değeri aynı kalmış olsa da, eskiden 3000-5250 d/d olan maksimum tork aralığı Portofino M'de 500 d/d genişletilerek 5750 d/d'ye kadar çıkarılmış. 
Ferrari ayrıca mevcut Portofino modellerindeki 7-ileri şanzıman yerine, Portofino M'de yine çift kavramalı olan 8-ileri şanzıman kullanmaya başlamış. Hem motorda hem de şanzımanda yapılan bu revizyonlar sonucunda Portofino'nun 0-200 km/s performansı 1 saniye iyileşerek 10.8 saniyeden 9.8 saniyeye gerilemiş. Otomobilin 0-100 km/s deparı ise 3.4 saniyede gerçekleşiyor.
Portofino M, daha sportif ve agresif tasarlanmış bir ön tampona sahip. Ayrıca arka tampon da yenilenmiş. Ferrari’nin en son tasarım ve mühendislik anlayışını yansıtan, Portofino M, markanın tüm otomobillerinin bir parçası olan Manettino kumandasına "yarış" modunun da eklenmesiyle beş farklı seçenek sunar hale gelmiş. Otomobilin üstün yol tutuş ve çekişini daha da geliştiren yarış modu, "Ferrari Dinamik Artırıcı" ile desteklenerek sürüş keyfini üst seviyeye taşıyor. 
 
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