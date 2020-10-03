Ferrari Portofino M daha yüksek performans vaad ediyor

Ferrari Portofino elden geçirildi. M uzantılı model daha yüksek bir performans vaat ediyor

2018 yılında Ferrari California T'nin yerini alan Portofino bir operasyon geçirdi. Bu operasyonun ardından "Portofino M" adını alan otomobilin model adının sonundaki "M" harfi modifiye anlamına geliyor ve önceki modele göre daha yüksek bir performansı ifade ediyor.

Ferari'nin açılabilen sert tavanlı modelinin makyajlı, daha doğru bir tabirle modifiyeli, versiyonu pek çok yenilik barındırıyor. Otomobilin kaputunun altında yer alan ve üst üste 4 kez “Uluslararası Yılın Motoru” seçilen turboşarjlı 3855 cc’lik V8 motor, Portofino M'de 7.500 d/d'da 620 bg güç üretecek şekilde optimize edilmiş. Bu da otomobilin önceki modelden 20 bg daha fazla güç sunduğu anlamına geliyor. 760 Nm'lik tork değeri aynı kalmış olsa da, eskiden 3000-5250 d/d olan maksimum tork aralığı Portofino M'de 500 d/d genişletilerek 5750 d/d'ye kadar çıkarılmış.

Ferrari ayrıca mevcut Portofino modellerindeki 7-ileri şanzıman yerine, Portofino M'de yine çift kavramalı olan 8-ileri şanzıman kullanmaya başlamış. Hem motorda hem de şanzımanda yapılan bu revizyonlar sonucunda Portofino'nun 0-200 km/s performansı 1 saniye iyileşerek 10.8 saniyeden 9.8 saniyeye gerilemiş. Otomobilin 0-100 km/s deparı ise 3.4 saniyede gerçekleşiyor.

Portofino M, daha sportif ve agresif tasarlanmış bir ön tampona sahip. Ayrıca arka tampon da yenilenmiş. Ferrari’nin en son tasarım ve mühendislik anlayışını yansıtan, Portofino M, markanın tüm otomobillerinin bir parçası olan Manettino kumandasına "yarış" modunun da eklenmesiyle beş farklı seçenek sunar hale gelmiş. Otomobilin üstün yol tutuş ve çekişini daha da geliştiren yarış modu, "Ferrari Dinamik Artırıcı" ile desteklenerek sürüş keyfini üst seviyeye taşıyor.

