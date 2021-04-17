Ferrari'nin ilk elektrikli modeli 2025'te geliyor

2020 yılını kârlılık konusunda zirvede kapatan Ferrari, ileri yönlü hamlelerinde vites artırmışa benziyor. Daha önce ilk EV modeli için 2025 sonrasını işaret eden Şahlanan At, Automotive News Europe'un iddiasına göre lansmanı 2025 içinde yapacak.

İtalyan markanın CEO'su John Elkann'ın hissedarlara yaptığı açıklamayı kaynak gösteren ANE, 2019'da yapılan açıklamadan sonra çok şeyin değiştiğinin altını çiziyor. Ford'dan Mercedes'e birçok markanın elektrikli otomobillere iyice yöneldiği bu dönemde maliyetler yavaş yavaş da olsa düşmeye başlıyor ve Ferrari de nihayetinde bu pazara adım atacak.

Batarya teknolojisinin limitlerinden ve uzun şarj sürelerinden çekinen Ferrari'nin üreteceği ilk EV hakkında bildiklerimiz son derece sınırlı. 2020'nin başında internete düşen patent görselleri, Maranello merkezli markanın aşağı yukarı ne planladığını gösteriyordu. Tamamen elektrik ve hibrit güç ünitelerini destekleyebilen otomobil dört motor ve dört tekerlekten çekiş düzenine sahipti. Yine 2019'da yapılan bir açıklamada Ferrari, 2022'de yelpazesinin %60'ının hibrit olmasını istediğini de belirtmişti.

2019 yılında tanıtılan SF90 Stradale, hibrit desteğiyle markanın en güçlü otomobili olarak gelmişti. Hacmi 4.0 litre olan V8 ile üç elektrik motorunu eşleyen Ferrari toplamda 1.024 bg (753 kW) güç elde etmişti. Safi elektrik menzili 21 km civarında olan SF90 Stradale'nin 0-100 km/h ivmelenmesi ise sadece 2,6 saniye sürüyordu.

Düşük hacimde üretim yapan markalar için elektrikli ulaşıma geçiş biraz daha uzun sürecek fakat nihayetinde Ferrari, Aston Martin, Pagani gibi markalar da yüzlerini EV dünyasına çevirecek.

2025'te gelecek elektrikli Ferrari'ye hâlâ bolca zaman var fakat yeni bir (daha doğrusu 3) Ferrari görmek için sadece birkaç ay beklemek gerekecek.

