Ferrari'den bir "özel proje" daha

GTC4Lusso’dan uyarlanan BR20 sadece bir müşterinin talepleri doğrultusunda özel olarak tasarlandı



Ferrari’nin “özel projeler” serisine eklenen BR20 tanıtıldı. Tamamen bir Ferrari müşterisinin beklentilerine göre geliştirilen BR20'den sadece bir adet üretilecek. GTC4Lusso platformu üzerine geliştirilen iki kişilik V12 coupe, felsefesi ve tasarım yaklaşımı açısından, 1950’lerin ve 60’ların Ferrari modellerine hiçbir nostaljik ipucu olmadan gönderme yapıyor. Aynı zamanda, 410 SA ve 500 Superfast dahil olmak üzere Ferrari tarihinin en ikonik 12 silindirli modellerinden bazılarına özgü tasarım unsurlarını da harmanlıyor.

BR20 geliştirilirken; baz alınan GTC4Lusso’nun iki arka koltuğu, otomobilin zarif fastback çizgisine ekstra dinamizm eklemek için iptal edilmiş. BR20, gövde orantılarını vurgulayan bir siluet oluşturmak için tasarlanan özel arka çıkıntısı sayesinde GTC4Lusso’dan 3 inç daha uzun olacak şekilde tasarlanmış.

Modelin tasarım sürecinin temel taşlarından biri de kabin hacminde yapılan radikal değişiklik olmuş. Flavio Manzoni liderliğindeki tasarım ekibine, güçlü ve tutarlı bir dış tasarım teması sunan yenilikçi gövde oranları, A sütunundan arka spoylere kadar uzanan bir çift kemer izlenimi yaratmış. Kemerin arka hacmi, hava çıkışı ile aerodinamik bir kanal oluşturmak için oyulmuş ve bu oyuk, spoylerin altındaki siyah arka kaplama tarafından gizlenmiş. Ferrari'nin “uçan payanda” temasının modern yorumu, sadece Ferrari'nin GT geleneği değil, aynı zamanda 599 GTB Fiorano gibi otomobillerindeki tasarım ipuçlarını da birbirine bağlıyor. Aracın kaslı arka tamponu da otomobilin agresif görünümüyle uyumlu bir tablo oluşturuyor. Çift stop lambaları, alt gövdede aktif kanatlara sahip aerodinamik difüzöre entegre edilen, özel olarak tasarlanmış çift yuvarlak egzoz çıkışlarıyla beraber görsel bir uyum yaratıyor.

BR20’deki karbon fiber detaylar ise otomobilin keskin dinamik özelliklerini ve güçlü performansını vurguluyor. Yüksek, kıvrımlı marşpiyeler, çamurluklardaki ön hava çıkışlarını vurgularken, otomobilin yandan görünüşüne ayrı bir dinamizm katıyor. 20 inçlik elmas kesim jantlar ve geniş ön ızgaranın üst kısmındaki karbon fiber parça, diğer türünün tek örneği Ferrari modelleriyle tasarım açısından bütünlük oluştururken, krom yan eklentiler otomobilin dinamik ön cephesini vurguluyor.

Modifiyeli edilmiş farlar da dahil birçok parçanın BR20 için özel olarak tasarlandığı projede; GTC4Lusso’ya kıyasla daha alçak konumlandırılan ve ince gündüz farlarıyla motor kaputu, daha uzun ve şık bir görünüm sergiliyor. BR20’nin iç mekanı müşterisinin isteği paralelinde; çift ton kahverengi deri ve karbon fiber ile süsleniyor. Koyu kahverengi “Heritage Testa di Moro” deri ile kaplanan koltukları özel bir desen ve gümüş çapraz dikişler tamamlıyor. Karbon fiber eklentiler iç mekanı, arka kısmı, bagajı ve kapı kollarını süslüyor.



