Enzo Anselmo Ferrari 20 Şubat 1898’de Modena kasabasında doğdu ve 14 Ağustos 1988’de Maranello’da öldü. Enzo Ferrari, Scuderia Ferrari takımının kurucusu, aynı zamanda Ferrari otomobillerinin üreticisidir.1946 yılında kendi adını taşıyan ilk otomobili tasarladı, Ferrari 250 ve Ferrari 250GT.Enzo Ferrari Müzesi’nin orjinal adı Museo Casa Enzo Ferrari’dir. Müze 5500 metrekarelik bir alanda yeralır. Müze 18 milyon Euroya (yaklaşık 180 milyon TL) mal olmuş.2012 yılında açılan Enzo Ferrari müzesi Milano ile Bolonya arasında 184 bin nüfuslu Modena şehrinde yer alır ve spor otomobil markası Ferrari’nin kurucusu Enzo Ferrari’nin hayatı ve çalışmalarına odaklanmış bir müzedir.Modena şehrinde Ferrari Müzesi dışında, Lamborgini, Maserati gibi süperspor araba markalarının da müzeleri yer almaktadır.Müze kompleksi iki ayrı binadan oluşmaktadır. Birinci bina Enzo Ferrari’nin babasına ait ve 1898 yılında Enzo Ferrari’nin doğduğu evden oluşur.Ayrıca evin yanında İtalyan demiryolunda marangoz ve tamirci olarak çalışmış baba Ferrari’nin atölyesi bulunmaktadır. Bu evin bir diğer önemi ise Enzo Ferrari ilk yarış otomobilini üretebilmek için doğduğu bu evi satmasıdır. Bu ev yıllar sonra müze olarak restore edilecektir.İkinci bölüm ise hava delikleri de dahil olmak üzere bir otomobilin gabosu gibi görünen sarı aleminyum bir çatıyla tasarlanmış bina.Müzede geçmişden günümüze üretilmiş birçok Ferrari modeli bulunmaktadır. Ayrıca dünyanın dört bir yanından müzelerden getirilen otomobilleri içeren bazı geçici sergiler de yeralmaktadır.Enzo’nun oğlu Piero Ferrari’nin katkıları sayesinde müzede sadece otomobiller değil, ilk defa açığa çıkan kimi belgeler ve fotoğraflar, ayrıca Enzo Ferrari’nin gözlüğü, sürekli kullandığı dolma kalemi gibi bazı kişisel eşyaları da sergilenmekte.Piero Ferrari ile yapılan bir röportajda, “Müze Enzo Ferrari hikayesi ve şehirle motor dünyası arasındaki bağ ile ilgili, daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes için iyi bir fırsat sunuyor.Bu yeni müze babamın hayatının diğer önemli mekanı olan Maranello’daki Ferrari Müzesi’ni mükemmel bir şekilde tamamlıyor” diye konuştu.Haftaya 12 Eylül 2021 tarihinde İstanbul’da yapılan 5. Klasik Mercedes-Benz Kulübü buluşması.