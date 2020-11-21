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En güvenilir marka Mazda oldu

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Mazda, Toyota ve Lexus'u geride bırakarak en güvenilir marka oldu

En güvenilir marka Mazda oldu
 
 
Consumer Reports'un sürekli olarak düzenlediği güvenilirlik anketinin yeni sonuçları açıklandı. Bu kez listenin zirvesinde Toyota ve Lexus'u tahtından eden bir diğer Japon Mazda bulunuyor.
Mazda'nın yükselişinin ardından "gizli bir formül" olmadığını belirten CR ekibi, "sadeliğe" vurgu yapıyor. Görünüşe göre Mazda'nın yeni tasarım dili ve sade teknolojileri, kendisini listenin zirvesine taşımış durumda. Bu tarz kriterlerin güven skorunu düşürdüğünü belirten CR, örnek olarak Ford'u gösteriyor. Bol bol teknoloji ile donatılan yeni Ford Explorer buna rağmen "son yılların en kötü puanını" almaktan kaçamamış.
Genellikle listenin zirvesine oynayan Toyota ve Lexus, Mazda'nın hemen arkasına yerleşmiş durumda. Bu yılın sürprizi ise 14 sıra yükselerek 4. sıraya yerleşmeyi başaran Buick olmuş. İlk beşin son sırasında ise yine bir Japon olan Honda bulunuyor. 
Geçtiğimiz günlerde CEO'sunun, dünyanın en zengin isimlerinden biri olacağını açıkladığımız Tesla ise listenin son sıralarında. Tesla'ya bir diğer Ford markası olan Lincoln eşlik ediyor.
 
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