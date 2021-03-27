En dinamik Bentley: Continental GT Speed

Bu araç, Bentley'in bugüne kadarki en dinamik modeli!





Yeni Bentley Continental GT Speed, firmanın 101 yıllık köklü tarihinin en dinamik modeli olarak tanıtıldı. Fakat bu tabir, sadece bir pazarlama cümlesinden ibaret değil. Haberimizin devamında aracın özelliklerini okudukça daha iyi anlayacaksınız.

Aracın bu yeni Speed versiyonu, Continental GT'nin 6.0 litrelik W12 motorundan daha da fazla güç çıkarıyor. Ayrıca 4 tekerden çekiş sistemi ve geliştirilmiş süspansiyon sistemi sayesinde Continental GT'den bile daha iyi yol tutuyor. Aracın dış tasarımında da yine standart versiyona göre bazı farklılıklar bulunuyor

Aracın detaylarına baktığımızda ise güç değerinin 25 beygir daha artarak 650 beygire, tork değerinin de 900 Nm'e ulaştığını görüyoruz. Bu sayede aracın 0-100 km/s hızlanma değeri de 0.1 saniye kadar kısalarak 3.5 saniyeye inmiş durumda. Maksimum hız değeri de 335 km/s olarak açıklanıyor.

Bentley, Continental GT'nin Speed versiyonunda güç artışına ek olarak aracın 8 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanını da güncellemiş. Bu sayede şanzımanın özellikle Sport modunda daha hızlı vites geçişleri sağladığı belirtiliyor. Aracın süspansiyon ve direksiyon sisteminde de bazı güncellemeler yapılmış.

Örneğin yeni bir 4 tekere etki eden direksiyon sistemi bu araçta yer almış. Bu sistemler ise bildiğiniz üzere lüks ve spor otomobillerin bazılarında kullanılıyor. Sistemin amacı ise arka tekerlekleri park manevraları esnasında ters yöne, yüksek hızlarda viraj alınırken de aynı yöne belirli açılarda çevirerek aracın manevra ve viraj kabiliyetini artırmak şeklinde.

Bentley Dynamic Ride adlı sistem ise 2.5 tonluk bu aracın gövde salınımını kontrol eden 48-volt'luk bir sistem oluyor. Buna ek olarak araçta limitli kaydırmalı diferansiyel de bulunuyor. Bentley, tüm bu özellikler sayesinde yeni Continental GT Speed'in virajlı yollarda bile limitlerinin çok yüksek olduğunu belirtiyor.

Aracın tasarımındaki farklılıklara baktığımızda ise ön ızgara, ön tamponun altındaki hava girişleri, yan marşpiyeller gibi kısımlar dikkatimizi çekiyor. Ayrıca 22 inç'lik jantlar da daha farklı bir görünümdeler. Bentley bu Continental GT Speed'in kabinine baktığımızda ise çift renk tonlu deri ve Alcantara döşemeler ile koltuklar dikkatimizi çekiyor. İç mekanda kırmızı ve siyah rengin harika bir uyumu söz konusu diyebiliriz. Bentley, aracın iç mekanında 15 adet temel, 11 adet de ikincil rengin seçilebileceğini de açıklıyor.

Bentley'in yıl sonunda satışa sunacağı Continental GT Speed adlı bu yeni versiyonun fiyatı ise henüz açıklanmadı. Fakat W12 motorlu standart versiyonun ABD başlangıç fiyatı olan 218.900$'dan daha yüksek olacağı şüphesiz.



