Elektrikli Porsche Taycan güncellendi

Elektrikli Porsche Taycan verimliliği iyileştirmeye yönelik önemli yeniliklere sahne oldu



Porsche Taycan, güç aktarma organları ve kabin içi teknolojilerindeki iyileştirmeleri kapsayan hafif çaplı bir güncellemeye sahne oldu. Herhangi bir fiziksel donanım değişikliği olmasa da, yapılan yazılımsal değişikliklerin Taycan'ın verimliliğinde gözle görülür bir fark yaratacak kadar önemli olduğu belirtiliyor.

Otomobildeki en önemli güncelleme; sürtünme kayıplarını azaltmak için boşta giderken veya dururken elektrik motorlarının çalışma prensibinde yapılan değişikliği kapsıyor. Çift elektromotorlu versiyonlar, artık "Menzil" veya "Normal" modlarındayken ön motorları fiziksel olarak ayırarak kayıpları azaltacak. Bu değişiklik gerçek dünyada verimliliği artıracak olsa da, otomobilin resmi menzil rakamlarında herhangi bir iyileşme yayınlanmış değil. Taycan'ın şarj kapasitesinde de iyileştirmeler yapılmış. Bataryalar artık önceden daha yüksek bir sıcaklığa kadar ısıtılabiliyor ve böylece daha uzun bir süre için daha yüksek şarj hızı sağlanıyor.

Taycan'ın bilgi-eğlence sistemi de uzun zamandır beklenen Android Auto entegrasyonu da dahil olmak üzere Porsche'nin en son yazılımıyla güncellenmiş. Yeni model yılındaki en gözle görülür değişiklik ise Porsche'nin Taycan sahiplerine çok daha geniş bir renk yelpazesi sunacak olan "Paint to Sample" hizmetinin artık Taycan'ı da kapsayacak olması. Bu da gelecekte, görsellerde de gördüğünüz gibi çok daha farklı renklere sahip Taycan'lar ile karşılaşabileceğimiz anlamına geliyor.

