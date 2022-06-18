Elektrikli Chevrolet Blazer görücüye çıkıyor





Konu elektrikli otomobiller olduğunda her ne kadar ilk olarak Avrupa Birliği'ni anımsıyor olsak da, Kuzey Amerikalı üreticiler de ciddi bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Amerika'nın göz bebeği olan Chevrolet, geçtiğimiz Ocak ayında ilk kez gösterdiği Blazer EV ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

İlk olarak CES Fuarı'nda duyduğumuz model, 18 Temmuz'da resmen tanıtacak. Bu muhteşem etkinlik için heyecan yaratmak isteyen Chevy, Blazer EV'nin ilk teaser'ını gözler önüne serdi.

Oldukça yakışıklı görünen model, içten yanmalı motora sahip kardeşi ile ciddi farklılıklar gösterecek. Işıklandırılmış logo ve oldukça aerodinamik görünen tasarımı Blazer EV'yi özel kılan detaylardan.

Fotoğrafta ilk kez SS logosunu da görme fırsatı buluyoruz. Kapının hemen yanındaki garip görünümlü kanal ise şarj portunun gizlendiği nokta olacak. Modelin koyu kırmızı rengi, siyah detayları ile de ortaya çok hoş bir görüntü çıkartmış.

Blazer EV'nin teknik detayları ise gizemini koruyor. Silverado EV ve Equinox EV ile birlikte gösterilen model, GM’nin Ultium adını verdiği platformu üzerinde yükselecek kardeşleri gibi. Bu sayede modelin 400-482 km arasında bir menzile sahip olabileceğini de söyleyebiliyoruz.

Yayınlanan fotoğraflardaki SS amblemi de dikkat çekici zira Chevy bu logoyu sadece yüksek performanslı modellerinde kullanıyor. Eğer tahminlerimiz doğru çıkarsa model, Mustang Mach-E GT ile direkt rekabete girecek. Bu da Blazer EV'nin en az 485 bg güç üretebileceği anlamına geliyor.

Tüm sorularımızın cevabını ise 18 Temmuz'da alacağız.



