Elektrik destekli ilk Maserati modeli görücüye çıktı

Maserati tarihinin ilk elektrikli modeli olan Ghibli Hybrid'de 48V'lik bir hibrit sistem bulunuyor

Maserati, uzun zamandır beklenen Ghibli Hybrid modelini dünya çapında düzenlenen online bir lansmanla tanıttı. Pazara sunulduğu 2013 yılından bu yana 100 bin adedin üzerinde üretilen Ghibli’nin hibrit versiyonu, Maserati’nin elektrifikasyon temelli otomobil stratejisinin ilk örneği oluyor. Ghibli Hybrid, Torino’da yer alan Avvocato Giovanni Agnelli Fabrikası’nda Eylül ayından itibaren üretilmeye başlanacak. Markanın ilk tamamen elektrikli otomobilleri ise 2021'de sunulacak yeni GranTurismo ve GranCabrio olacak.

Ghibli Hybrid'de kullanılan hibrit teknolojisi, hareket halindeyken otomobilin biriktirdiği kinetik enerjiden faydalanarak onu geri kazanıyor; yavaşlama ve frenleme sırasında elektrik enerjisine dönüştürüp aküye depoluyor. Ghibli Hybrid’de bulunan sıralı dört silindirli 2.0 litrelik turbo benzinli motor, enerji geri kazanımı sağlayan 48 Volt beslemeli elektrikli sistem ile destekleniyor.

Maserati’nin 48 Volt hibrit sistemi; BSG (kayış marş jeneratörü), batarya, eBooster ve bir adet DC/DC dönüştürücü olmak üzere 4 ana bileşenden oluşuyor. Bu sistem içerisinde alternatör görevi gören BSG, yavaşlama ve fren anında oluşan kinetik enerjiyi geri kazanarak bataryayı şarj ediyor. Batarya ise sağlamış olduğu ek güç ile motoru destekleyen eBooster’i besliyor. Ghibli Hybrid; çok silindirli bir motorun gaz tepkilerini, dizel motorun alt devirdeki yüksek çekiş gücünü ve de keyifli bir sürüşü aynı potada birleştiriyor. 1.500 d/d’de 450 Nm tork üreten 330 bg gücündeki motor, Ghibli Hybrid’in 0'dan 100 km/s hıza 5,7 saniyede çıkmasını ve 255 km/s maksimum hıza ulaşmasını sağlıyor.

Maserati, Ghibli Hybrid ile birlikte otomobil ve sürücü arasında bağlantı kuran yeni “Maserati Connect” programını da ilk kez devreye alıyor. Program kapsamında sürücüye her an bilgi aktarımı gerçekleşiyor. Yazılım paketlerini de güncelleyebilen program, aracın tüm mekanizma ve sistemlerini kontrol ederek acil durumlarda ilgili birimlerinin haberdar olmasını sağlıyor. Maserati Ghibli Hybrid, kişiselleştirilebilir kullanım seçeneklerine imkan tanıyan yeni nesil MIA (Maserati Intelligent Assistant / Maserati Akıllı Asistan) bilgi-eğlence sistemiyle, modern çağın tüm gereksinimlerini karşılıyor. Bir Android işletim sistemi olan MIA ile daha önce 8:4 inç olan HD ekran, büyütülerek Ghibli Hybrid’de 10:1 inç olarak yer alıyor. Çerçevesiz tasarımıyla daha modern ve teknolojik bir görünüme kavuşan HD ekran dışında, ayrıca araçta dijital göstergelere ve yeni grafik arayüzüne sahip bir gösterge paneli de yer alıyor.

İtalya’nın Modena kentindeki “Maserati Innovation Lab” (Maserati İnovasyon Laboratuarı) bünyesinde geliştirilen Ghibli Hybrid, Centro Stile Maserati (Maserati Tasarım Merkezi) tarafından dizayn edildi. Ghibli Hybrid’in tasarımında; hibrit teknolojili araçların temsil ettiği yeni dünyayı tanımlayan mavi renk göze çarpıyor. Kapı kolları ve çamurluklarda ise krom detaylar yer alıyor. Efsane üç dişli mızrak logosu (Trident) önde daha belirgin konumlanırken, yine önde bulunan üç adet hava girişi, Brembo imzalı fren kaliperleri ve sütundaki yıldırım işareti de mavi dekoratif detaylarla renklendiriliyor. Arka bölümde marka kimliğinin bir parçası olan ve geçmişte üretilen konsept otomobillerden 3200 GT ve Alfieri’de yer alan “Bumerang” tasarımlı stop lambası dikkat çekiyor. İç mekanda ise mavi renk koltukların işlemeli dikişlerinde göze çarpıyor. Otomobilin konsolunda ise spor direksiyon ve inox spor pedallar, spor deri ön koltuklarla tamamlanıyor. Vites bölmesinde iki adet bardak tutucu, bir 12 Volt soketi, medya içeriklerine erişim sağlayan SD kart okuyucusu, USB soketi ve aux girişi bulunan iklimlendirme kontrollü akıllı telefon yuvası yer alıyor