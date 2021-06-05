Egzotik araç yeni sahibini arıyor

Bugatti tarafından sadece 48 adet üretilen ve sonuncu üretimi olan Veyron Super Sport, yani numara 48, açık artırma ile satışa sunulacak



Bugatti'nin portföyünde birbirinden önemli otomobiller var. Fakat otomobiller ile uzaktan yakından ilgisi olmayan biri bile Bugatti dendiğinde ilk olarak Veyron'u düşünecektir. Zaten oldukça nadide olan bu modelin Super Sport versiyonunu çıkartan Fransız marka, bu özel modelden de sadece 48 adet üreterek "egzotik otomobil" kavramını baştan yazmıştı.

Uzun süredir koleksiyonuna bir Bugatti Veyron Super Sport katmak isteyen okuyucularımız (gülmeyin, gerçekten varlar) şanslı. Çünkü üretilen son Veyron Super Sport, yani numara 48, bir açık artırma ile satışa sunulacak.

Aslında modelin ilk kez el değiştirmek adına açık artırmaya sunulmadığını belirtmek gerek. 2018 yılında İngiltere'de düzenlenen bir açık artırma ile yeni sahibine ulaşan modelden o günden beri haber alınamıyordu.

Peki ama bu Veyron Super Sport'u "üretilen son Veyron SS" olması dışında özel yapan şeyler ne? Kendisi, dünyanın en hızlı üretim aracı unvanını taşıyan modellerden biri. Daha önce 431 km/sa hız yaparak rekor kırmayı başaran model, sadece bu sebeple bile tam bir koleksiyon eşyası.

Satışa sunulacak Veyron Super Sport'un sadece 2.000 kilometrede olduğunu da belirtmekte fayda var. Tüm servislerden ve kontrollerden geçen araç en son 24 Şubat 2021 tarihinde Bugatti'nin kendisi tarafından kontrol edilmiş.

