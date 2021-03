Dünyanın ilk elektrikli stationwagonu: Taycan Cross Turismo

Porsche, ilk tamamen elektrikli CUV modeli Taycan Cross Turismo'nun dünya prömiyerini gerçekleştirdi ve dört farklı versiyonunu tanıttı

Porsche Taycan'ın Cross turismo adlı stationwagon modeli uzun zamandır merakla bekleniyordu. Bu bekleyişin sonuna geldi ve araç bugün tanıtıldı. Bu model, dünyanın ilk elektrikli stationwagon'u olmasa da en heyecan vericisi olabilir.

Porsche Taycan'ın tüm olumlu özelliklerine bir de daha fazla pratiklik ekleyen bu araç, Taycan'dan 20 mm daha fazla yüksek bir gövdeye de sahip. Ayrıca Off Road Design Package adlı paket alındığı zaman ekstra bir 10 mm yüksekliğin daha kazanıldığı da belirtiliyor. Yani bu elektrikli stationwagon araç, hafif arazi kullanımları için bile uygun olarak tasarlanmış.

Bu ekstra arazi paketi, araca ek plastik gövde parçaları da geliyor. Bu sayede araçta SUV ve crossover'lara benzeyen bir görünüm de elde edilmiş oluyor. Bu ek plastik parçaların aracın hafif arazi kullanımlarında pahalı gövdesini ve boyasını korumaya da faydası olacaktır. Ayrıca aracın ön ve arka yüzünde de Taycan'a göre farklılıklar görülüyor. Hatta arka kısımda arka sileceğin eklendiğini de görüyoruz.

Porsche, Taycan Cross Turismo'ya özel olarak "Gravel" adında bir sürüş modu da eklemiş. Bu kelime Türkçede "çakıl" olarak geçiyor. Bu mod aracın yüksekliğini en üst seviyeye getiriyor ve stabilite kontrolünde de bazı değişiklikler sağlıyor. Bu sayede bozuk, topraklı veya çakıllı yollarda daha iyi bir sürüş gerçekleştirilebiliyor.

Porsche Taycan Cross Turismo, beklendiği üzere havalı bir süspansiyon sistemine ve 4 tekerden çekiş sistemine de sahip. 4 tekerden çekiş sistemi, aracın her versiyonunda sunuluyor. Bu da sedan Taycan'a göre daha farklı bir durum oluyor. Çünkü Taycan'ınbaz versiyonu olan 4S, bildiğimiz üzere arkadan itişli olarak sunuluyor. Taycan Cross Turismo'nun 20 ve 21 inç'lik jantları da yine normal Taycan ile olan farkları arasında yer alıyor.

Aracın baz versiyonunda 380 beygir güç sunulduğu belirtiliyor. Fakat launchcontrol özelliğiyle bu gücün 476 beygire yükseldiğini de öğreniyoruz. Araç bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 4.8 saniye civarında tamamlıyor ve maksimum olarak da 220 km/s hıza ulaşabiliyor. Tüm bu değerler de aracın baz versiyonu için gayet iyi görünüyor. Bu versiyonun ismi de Porsche Taycan Cross Turismo 4 şeklinde.

Bir üst versiyon olan Porsche Taycan Cross Turismo 4S'e baktığımız zaman, aracın Taycan 4S sedanda bir opsiyon olan PerformanceBattery Plus özelliğiyle geldiğini görüyoruz. Taycan Cross Turismo'nun 4S, Turbo ve Turbo S versiyonlarının tümünün sedan model ile aynı güç değerlerine sahip olduğu da belirtiliyor.

Taycan Cross Turismo'nun en üst versiyonuna baktığımızda 2.7 saniyelik bir 0-100 km/s hızlanma süresi görüyoruz. Bu değer, sedan modelin en üst versiyonuna göre sadece 0.1 saniye kadar daha düşük oluyor. Maksimum hız değeri de yine sedan modelin en üst versiyonuna göre 5 km/s kadar azalarak 250 km/s'ye inmiş. Taycan Cross Turismo Turbo S'in 2.358 kg'lık ağırlığı göz önüne alındığı zaman bu değerlerin yine gayet iyi olduğu görülüyor.

4 FARKLI TAYCAN CROSS TURİSMO VERSİYONU

Taycan 4 Cross Turismo, Taycan 4S Cross Turismo, Taycan Turbo Cross Turismo ve Taycan Turbo S Cross Turismo olmak üzere dört farklı versiyon lansmanla birlikte pazara sunuluyor.