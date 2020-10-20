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Dünyanın en hızlı otomobili belli oldu

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SSC (Shelby SuperCars) Tuatara trafiğe kapalı yolda yapılan testlerle seri üretimde olan 'Dünyanın en hızlı otomobili' unvanını aldı.

Dünyanın en hızlı otomobili belli oldu



SSC Tuatara 2017 yılında Koenigsegg Agera RS'in rekor kırdığı Nevada'daki State Route 160'da 'Dünyanın en hızlı otomobili' unvanını aldı.
Dünyanın en hızlı otomobili belli oldu - 2

İngiliz pilot Oliver Webb tarafından kullanılan araç tamamen üretime hazır bir model. 
Dünyanın en hızlı otomobili belli oldu - 1

İki yönlü yapılan testte ortalama 508.72 km/s hızla unvanı aldı. 


Dünyanın en hızlı otomobili belli oldu - 3
SSC Tuatara'nın bu testlerden birinde 484.53 km/sa hıza, diğerinde ise 532.93 km/sa hıza ulaştığı kaydedildi.
Dünyanın en hızlı otomobili belli oldu - 4
Pilot Webb'e göre ise uygun şartlar sağlandığında araç bunun da ötesine çıkabilecek kapasitede.
Dünyanın en hızlı otomobili belli oldu - 5
Shelby SuperCars 2007 yılında da Ultimate Aero modeliyle 412.22 km/s hızla rekoru kırmıştı.
Dünyanın en hızlı otomobili belli oldu - 6
Kurallar gereği 1 saat içinde gerçekleştirilen iki testte 15 uydu ve iki Guinness  gözlemcisi tarafından takip edildi.
Dünyanın en hızlı otomobili belli oldu - 7

Azami hız rekoru 2017 yılında yapılan iki yönlü testte ortalama 447.2 km/s hıza ve maksimum 457 km/s hıza ulaşan Koenigsegg Agera RS'in elindeydi.
Dünyanın en hızlı otomobili belli oldu - 8

Bugatti, Chiron Super Sport 300+ ile 490.48 km/s ulaştığını duyurarak rekorun yeni sahibi olduğunu ilan etmiş fakat Guinness'in 'testin geçerli olması iki yönlü olması gerek' kuralına uymadığı geçerli sayılmamıştı. 


Dünyanın en hızlı otomobili belli oldu - 9
SSC Tuatara'nın 5.9 litrelik çift turbo V8 motoru E85 yakıt kullanıldığında 1750 beygir güç üretebiliyor.
Dünyanın en hızlı otomobili belli oldu - 10

Corona virüs nedeniyle şimdilik sadece üç tane Tuatara üretilebilirken, bu sayının 2021 yılında 12'ye, 2022'de ise 25'e yükselmesi bekleniyor. 
Dünyanın en hızlı otomobili belli oldu - 11

Ve bu araçlardan 20 tanesinin şimdiden rezerve edilmiş durumda. 




Dünyanın en hızlı otomobili belli oldu - 12
Dünyanın en hızlı otomobili belli oldu - 13
Dünyanın en hızlı otomobili belli oldu - 14
Dünyanın en hızlı otomobili belli oldu - 15
Dünyanın en hızlı otomobili belli oldu - 16
 
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