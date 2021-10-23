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Dünyanın en değerli markaları belli oldu!

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Dünyanın en değerli markaları belli oldu!
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2020 ve 2021 yılları otomotiv sektörü için adeta bir kabus haline dönüştü. Interbrand de bu içerisinde bulunduğumuz durumu biraz daha eğlenceli hale getirebilmek adına 2021 yılının en değerli listesini açıkladı. En tepede Apple, Amazon ve Microsoft gibi devasa teknoloji firmaları bulunuyor olsa da ilk 10'da kendisine yer bulan 2 farklı otomobil üreticisine odaklanacağız sizlerle.
Listedeki en değerli otomobil üreticisi, yedinci sıradaki yeriyle, Toyota oluyor. 54.1 milyar dolarlık bir hacme sahip olan üretici, 2021 yılında geçtiğimiz yıla göre yüzde beş oranında büyümüş. Toyota'nın hemen arkasına yerleşen Mercedes-Benz ise 50.8 milyar dolarlık bir değerlendirmeye sahip. 12 numaraya 41.6 milyar dolar değer ile BMW, 14 numaraya ise 36.2 milyar dolar ile Tesla yerleşmiş.
Fakat Tesla'nın listede birinci sıraya çıktığı bir kategori de mevcut. Interbrand, sıralamayı büyüme rakamlarına göre yaptığında Tesla yaklaşık yüzde 184 oranındaki büyüme rakamı ile ilk sıraya oturuyor.
Tesla ve Elon Musk'ın bu başarıda büyük rolü olduğunu söylemek gerek. Hala dünyanın en çok satan elektrikli üreticisi olan Tesla, listedeki yükselişi ile dikkat çekiyor. 2022 yılındaki listeyi tahmin etmek oldukça güç fakat bu hızla giderse markanın ilk 10'a gireceği kesin.
 
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