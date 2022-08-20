Dodge'un elektriklisi Charger Daytona SRT görücüye çıktı

Henüz konsept halinde olan model, yeni bir egzoz sistemi ile geliyor



Dodge, elektrikli otomobil dünyasına bomba gibi bir giriş yaptı. Uzun süredir merakla beklediğimiz elektrikli muscle modeli sonunda ortaya çıktı. Amerikalı üreticinin "Fratzonic Chambered Exhaust" adını verdiği egzoz sistemi ile dikkat çekecek Dodge Charger Daytona, henüz konsept halinde olsa da tüm spot ışıklarını üstünde toplamayı başarmış gibi görünüyor.

Markanın ikonik Charger modelinin adını alacak olan bu yeni elektrikli, tasarım anlamında da bu yolu takip edecek. Marka, aracın ilk bakışta klasik bir Charger gibi görünmesini istiyor. Bununla birlikte elektrikli otomobillerin ihtiyaç duyduğu aerodinamik yapı da ufak değişiklikler ile sağlanacak. Hatta yapılan açıklamada bu modelin aerodinamik olarak en verimli Dodge modeli olduğu belirtildi.

Bu başarıma ulaşmak için de cephaneliğindeki her şeyi kullanmış Dodge. Uzaktan bakıldığında düz gibi görünen kaput aslında oldukça ilginç bir tasarım tercihine ev sahipliği yapıyor. Amerikalı üreticinin R-Wing adını verdiği kanat tasarımı aracın arkasına değil, kaputun üstüne yerleştirilmiş. Bu sayede ön kısımdaki havanın eğimli tavandan arkaya doğru geçişi sağlanıyor. Dodge bu tasarımın, aracın yere basma kuvvetini artırdığı görüşünde.

Kapılarda geleneksel Charger dokunuşlarını gördüğümüz model, çamurluklarında ise ışıklandırılmış Banshee logoları ile karşımıza çıkıyor. "Neden Hellcat değil de Banshee?" dediğinizi duyar gibiyim, hemen cevaplayayım: Dodge elektrikli ünitesine Banshee adını takmış.

Maalesef bu Banshee isimli ünite hakkındaki detaylar gizemini koruyor. Fakat üreticinin iddialarına göre 800V'lık sistem gücünü dört tekere birden aktaracak. Dodge, eRupt adı verilen şanzıman sistemi sayesinde de muscle segmentinin kendisine has vites geçiş hissiyatını koruyacağına inanıyor. Yani markanın kullandığı tüm teknolojiler, bu elektrikli konsepti muscle segmentinde tutması için tasarlanmış.

Bu teknolojiler arasından en dikkat çekeni ise "Fratzonic Chambered Exhaust" isimli egzoz sesi sistemi. Adının kompleks yapısı kafanızı karıştırmasın zira bu sistem, geleneksel Hellcat kükremesini taklit edebilmesi için tasarlanmış. Henüz sistemin detaylarını tam olarak öğrenebilmiş değiliz fakat Dodge bu egzoz ses teknolojisinin muscle tutkunlarını mutlu edeceğinden emin.

