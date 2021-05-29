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Dodge, "klasik" modelleri elektrikli geleceğe hazır edecek

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Amerika'nın klasik otomobilleri, özellikle 1960-1970 yılları arasında altın çağını yaşadı. Günümüzde bu segment, altın çağından bir hayli uzak olsa da satış rakamları hiç fena değil. Günümüzde satın alabileceğiniz oldukça az klasik otomobil seçeneği mevcut. Bu markalar arasından en çok dikkat çekeni ise her zaman Dodge oldu.

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Dodge, "klasik" modelleri elektrikli geleceğe hazır edecek
 
Son yıllarda yakaladığı başarıyı sadece klasik otomobillere borçlu olan Amerikan üretici; Charger, Challenger ve Viper gibi modeller ile piyasayı kasıp kavurdu. Fakat elektrikli otomobillerin gümbür gümbür geliyor oluşu, fosil yakıtları su niyetine tüketen bu tip otomobillerin sonunun habercisi niteliğinde. Ya da en azından bizler öyle düşünüyorduk...
Fakat Dodge, bizlerle aynı fikirde değil. Amerika menşeli üretici, elektrikli gelecekte de klasik modeller üretmenin bir yolunu bulacağına inanıyor. Peki ama Dodge, bunu nasıl başaracak?
Dodge'un satış departmanının yöneticisi olan Matt McAlear, Muscle Cars and Trucks'a verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: "Elektrikli geleceğin yaklaştığının farkındayız. Dodge olarak klasik otomobilleri bu çağda yeniden 'keşfedeceğiz'. Gelecek hakkında gerçekten çok heyecanlıyım fakat şu son dönemin tadını çıkartmak istiyoruz. Bu dönem bizim için bir bekarlığa veda partisi gibi."
Dodge Challenger ve Charger gibi efsanelerin, Hemi V8 motorlarından ayrılması kulağa imkansız geliyor. Fakat bir şekilde hem Dodge hem de bizler, elektrikli ünitelere alışmanın yollarını öğrenmek zorundayız.
Yine de korkuya mahal yok zira Dodge, bu modellerin yerini alacak yeni modellerin "heyecan verici" olduğunu söylüyor.
 
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