Citroen’in elektriklisi e-C4

357 km menzil ve hızlı şarj imkanı sunan Citroen ë-C4, sonbaharda Türkiye’de satışa sunulacak





Citroen, kompakt segmentteki C4 modelinin tamamen elektrikli versiyonu ë-C4’ü sonbaharda Türkiye’de yollara çıkarmaya hazırlanıyor. 50 kWh kapasiteli hafif bir bataryaya sahip olan elektrikli C4, 100 kWh DC şarj gücü sayesinde kısa şarj süreleri ve tek şarjla 357 km (WLTP döngüsü) menzil sunuyor. Günlük kullanım dışında uzun yolculukları da destekleyen ë-C4, Charge My Car uygulamasıylad şarj sürecinin yönetimini de kolaylaştırıyor. Uygulama, Avrupa genelinde 300.000 şarj noktası ile yolculukları planlama ve şarj noktalarını bulmaya yardımcı oluyor.

Citroen ë-C4'ün bataryası, günlük kullanımda ofiste ve evde geleneksel bir priz veya Wall Box aracılığıyla şarj edilebiliyor. Optimize edilmiş ağırlığı sayesinde 260 Nm tork ve düşük enerji tüketimiyle sürüş keyfi sunduğu açıklanan Citroen ë-C4, ağır ve pahalı bir batarya yerine, hızlı şarja imkan tanıyan optimize edilmiş bir batarya ile donatılmış.

Elektrikli araçların uzun yolculuklarda sağladığı konfordan yararlanmak için sürücünün farklı bir yaklaşım benimsemesi, rotasını, mola ve şarj sürelerini optimize edecek şekilde planlaması gerekiyor. ë-C4’de sunulan Seyahat Planlayıcı, rota boyunca mevcut hızlı şarj noktalarını gerçek zamanlı olarak bulmak ve durma sıklığını yönetmek için devreye giriyor. ë-C4 kullanıcısı, Free2move'un Charge My Car uygulaması ile yolculuklarını kolaylaştırmak için Trip Planner hizmetine erişebiliyor. Charge My Car, Avrupa'daki 300.000 şarj noktası arasından rota boyunca uyumlu terminalleri bulmaya yardımcı oluyor. Kullanıcılar, Charge My Car uygulaması ile yolculuk öncesinde otomobillerini şarj etmek için gereken süre ve maliyetle ilgili tahmin alabiliyor. Doğrudan uygulama üzerinden veya Free2move kartı ile şarjı başlatılabiliyor ve durdurulabiliyor. Uygulama ayrıca tüm faturaların kaydını tutuyor. Kullanıcı, menzil, istasyon konumu, dış sıcaklık, coğrafya ve klima kullanımı bilgilerini hesaba katarak, rotayı planlamak ve yolculukları gerçek zamanlı olarak hesaplamak için Trip Planner'ı kullanabiliyor. Ayrıca rota aracın navigasyon sistemine gönderilebiliyor.

Kullanıcı böylece hafta sonu 100 kilometreden uzak mesafelere tatil için gidebiliyor. Bataryayı şarj etmek için gereken ek süre, insanların dinlenmek, öğle yemeği yemek veya yol güvenliği önerilerine uymak için verilen mola sürelerinden (her iki saatte bir 15 ila 20 dakikalık molalar) daha uzun değil.